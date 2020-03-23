Redmi K30 Pro官方售价曝光 8+128GB售3699元

中关村在线消息：Redmi红米品牌将于3月24日正式发布旗下首款5G旗舰手机——Redmi K30 Pro。鉴于前代产品Redmi K20 Pro机型的性价比出众，今年也有许多用户对该机的手机十分期待。今日，有网友曝光了一张疑似该机官方售价信息的图片。



Redmi K30 Pro售价曝光

根据图片显示，Redmi K30 Pro普通版8GB+128GB的售价为3699元，而更高配置的Redmi K30 Pro变焦版8GB+128GB的售价则为3999元。值得注意的是，此次曝光图显示的配色信息与之前曝光的保持一致，可信度较高。



Redmi K30 Pro变焦版支持30倍数码变焦

据此前消息，Redmi K30 Pro变焦版的后置相机将支持3倍光学变焦+30倍数码变焦+支持SAT（平滑变焦），同时该机还配备了主摄和长焦镜头的双OIS光学防抖技术，在使用主摄和长焦镜头拍摄的时候，能为用户提供稳定的画面，有效抵消手机抖动产生的模糊影响。

配置方面，Redmi K30 Pro两个版本则保持一致，核心均搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术，以及3435mm2超大面积的VC液冷散热，在常温状态下的安兔兔跑分可达610296分。【7404902】

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