    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    红米手机Redmi K30 Pro(全网通/5G版）

    Redmi K30 Pro官方售价曝光 8+128GB售3699元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：Redmi红米品牌将于3月24日正式发布旗下首款5G旗舰手机——Redmi K30 Pro。鉴于前代产品Redmi K20 Pro机型的性价比出众，今年也有许多用户对该机的手机十分期待。今日，有网友曝光了一张疑似该机官方售价信息的图片。

    Redmi K30 Pro官方售价曝光 8+128GB售3699元
    Redmi K30 Pro售价曝光

    根据图片显示，Redmi K30 Pro普通版8GB+128GB的售价为3699元，而更高配置的Redmi K30 Pro变焦版8GB+128GB的售价则为3999元。值得注意的是，此次曝光图显示的配色信息与之前曝光的保持一致，可信度较高。

    Redmi K30 Pro支持3倍光变+30倍数码变焦+SAT技术
    Redmi K30 Pro变焦版支持30倍数码变焦

    据此前消息，Redmi K30 Pro变焦版的后置相机将支持3倍光学变焦+30倍数码变焦+支持SAT（平滑变焦），同时该机还配备了主摄和长焦镜头的双OIS光学防抖技术，在使用主摄和长焦镜头拍摄的时候，能为用户提供稳定的画面，有效抵消手机抖动产生的模糊影响。

    配置方面，Redmi K30 Pro两个版本则保持一致，核心均搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术，以及3435mm2超大面积的VC液冷散热，在常温状态下的安兔兔跑分可达610296分。【7404902】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K30 Pro官方售价曝光 8+128GB售3699元http://news.zol.com.cn/740/7404902.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7404902.html report 922 中关村在线消息：Redmi红米品牌将于3月24日正式发布旗下首款5G旗舰手机——Redmi K30 Pro。鉴于前代产品Redmi K20 Pro机型的性价比出众，今年也有许多用户对该机的手机十分期待。今日，有网友曝光了一张疑似该机官方售价信息的图片。Redmi K30 Pro售价曝光根据图片显示，...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：Redmi K30 Pro售价曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错