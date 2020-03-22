微信iOS版7.0.12推送 正式支持深色模式 安卓版稍后

中关村在线消息：今日午间微信的iOS版获得推送更新，而这次更新中最大的升级就是加入了对苹果深色模式的支持。





微信iOS版更新包大小为257.6MB，更新后版本为7.0.12。最随后的更新说明中表示，微信iOS版可跟随系统的设置，切换为深色模式。

除此之外，此次版更新新还优化了语音消息的发送体验，上滑转文字更方便。

据了解，早前苹果曾发布通知，称对APP Store商店审核作出更新，要求所有应用必须切换到iOS 13 SDK进行开发，支持iOS 13上的夜间模式功能，否则会面临下架处理。随后腾讯微信团队在3月9日正式回应表示，微信与苹果达成合作，共同探索微信在iOS系统的暗黑模式体验。





对于腾讯认“怂”的行为，不少网友留言调侃，对此，微信官方也大方承认，“确实是认怂，不过称是用户的“怂”。

至于微信安卓版何时加入对暗黑模式支持？对此，微信团队在回复网友的评论时表示，此前，微信适配系统暗黑模式的功能已在安卓版顺利灰度，用户将可在后续版本中体验该功能。【7404435】

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