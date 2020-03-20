中关村在线消息：北京时间3月20日消息，OPPO Reno Ace系列去年10月发布后，受到了不少好评。就在最近，互联网上出现了一批OPPO Reno Ace 2的真机图，最显著的就是后置奥利奥摄像头。



OPPO Reno Ace2真机图流出 后置奥利奥摄像头

从爆料图上来看，OPPO Reno Ace 2采用蓝色机身，机身的下方印有OPPO标志，并且采用了现在手机行业流行的“奥利奥”镜头设计。爆料人表示，由于Reno2和Find系列都已经发布过新品，因此这款手机很有可能为OPPO Reno Ace 2。

本月初的时候，OPPO正式发布了新一代旗舰——Find X2系列，其中包含Find X2和Find X2 Pro两款机型，起售价5499元。

OPPO Find X2系列仅在相机和内存规格方面略有差别，其他方面基本完全一致。两者正面均采用了一块6.67英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为3168*1440，刷新率为120Hz，采样率为240Hz，且支持同时开启3K分辨率和120Hz刷新率，搭载超感画质引擎。

相机方面，OPPO Find X2标准版采用4800万+1200万+1300万像素的后置三摄方案；Find X2 Pro则采用4800万广角+4800万超广角+1300万潜望式超长焦的三摄方案，支持双OIS防抖+EIS电子防抖+视频超级防抖Pro。

核心方面，OPPO Find X2系列均搭载高通骁龙865处理器，并搭配骁龙X55 5G基带，支持SA、NSA双模5G网络，配备LPDDR5内存和UFS 3.0闪存规格；机身内置4200mAm电池，支持65WSuperVOOC 2.0超级闪充，38分钟即可将手机电量全部充满。

（本文图片来自互联网）

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