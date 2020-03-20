外媒：iPhone 12将如期在9月推出 支持5G

中关村在线消息：前段时间，有消息称受疫情影响，苹果今年的旗舰手机iPhone12系列将延期发布。据外媒最新报道，iPhone 12依然会如期在9月的秋季发布会亮相，但量产时间要有所推迟。



iPhone新机将如期在9月发布

这也与之前天风国际分析师郭明錤的分析一致，他曾在一份报告中表示，因iPhone摄像头模块供应商LG Innotek因工厂中一名工人确诊新冠病毒，在复工之后再次关闭工厂。此外，还有一家为iPhone提供相机镜头的Genius电子光学公司至少要到5月份才能大幅提高产能。

新iPhone量产时间有所推迟

据此前消息，苹果今年将推出4款iPhone旗舰产品，其中包括5.4英寸、一款6.7英寸和两款6.1英寸的新机，这4款新机均会搭载A14处理器，并配备最高6GB的内存规格。此外，今年新机还将标配高通X55 5G基带，饱受诟病的信号问题也将大幅改善。



苹果A14处理器跑分曝光

日前，知名爆料博主@i冰宇宙还曝光了Apple A14处理器Beta 1版的Geekbench 5跑分信息，其拥有3.1GHz主频，单核跑分为1658，多核4612分。相比于前代产品的单核性能提升了25%，多核提升了33%。同时，也远超当前安卓最强的高通骁龙865处理器。【7403723】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：外媒：iPhone 12将如期在9月推出 支持5Ghttp://news.zol.com.cn/740/7403723.html