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    外媒：iPhone 12将如期在9月推出 支持5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有消息称受疫情影响，苹果今年的旗舰手机iPhone12系列将延期发布。据外媒最新报道，iPhone 12依然会如期在9月的秋季发布会亮相，但量产时间要有所推迟。

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    iPhone新机将如期在9月发布

    这也与之前天风国际分析师郭明錤的分析一致，他曾在一份报告中表示，因iPhone摄像头模块供应商LG Innotek因工厂中一名工人确诊新冠病毒，在复工之后再次关闭工厂。此外，还有一家为iPhone提供相机镜头的Genius电子光学公司至少要到5月份才能大幅提高产能。

    早报： 新iPhone量产时间有所推迟

    据此前消息，苹果今年将推出4款iPhone旗舰产品，其中包括5.4英寸、一款6.7英寸和两款6.1英寸的新机，这4款新机均会搭载A14处理器，并配备最高6GB的内存规格。此外，今年新机还将标配高通X55 5G基带，饱受诟病的信号问题也将大幅改善。

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    （本文图片来自网络）

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