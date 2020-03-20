索尼PS5配置公布：8核AMD处理器，同样支持光追

近期关于索尼PS5主机的消息不断，事实上这款主机也确实吸引了很多玩家的关注。近期索尼的首席架构师Mark Cerny带来了一场名为“The Road to PS5”演讲，将索尼PS5配置公布。毫无意外依然是AMD定制的处理器，Zen 2架构8核心，显卡同样支持光追。



索尼PS5配置公布

废话不多说，直接先上配置，给大家揭晓答案，索尼PS5配置公布：



索尼PS5配置公布

CPU：8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (可变频率)

GPU：10.28 TFLOPs， 36 CUs at 2.23GHz (可变频率)

内存：16GB GDDR6/256-bit

内存带宽：448GB/s

存储：定制的 825GB 固态硬盘

IO吞吐量：5.5GB/s (Raw)， Typical 8-9GB/s (Compressed)

存储介质：4K UHD Blu-ray Drive



索尼PS5配置公布

PlayStation硬件负责人、首席系统架构师马克·塞尼(Mark Cerny)在发布会不仅将索尼PS5配置公布，而且还带来了亮点解读。据悉，PS5最大的更新是主机主硬盘换成了SSD硬盘，每秒读写速度可达到5GB(5GB/s)，这可是PS4的I/O近100倍，这将大缩短游戏加载时间。

随着索尼PS5配置公布，人们自然要跟老对手微软xbox来比较一番。PS5速度将与微软的Xbox Series X相比肩，采用的都是相同的AMD处理器和图形架构。



索尼PS5配置公布

PS5的CPU是AMD的Zen2，8核，时钟频率3.5GHz（可变频）。而GPU基于AMD的RDNA 2架构，提供每秒10.28万亿浮点运算和36个计算单元，频率为2.23GHz（变频）。PS5还具有16GB的GDDR6 RAM和定制的825GB SSD，并进行强化散热优化。

索尼PS5配置公布之后，相信会引起不少玩家的热议，尤其是跟微软xbox之间的较量。不过从目前的情况来看，都是AMD家的定制核心，AMD才是最大赢家~



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