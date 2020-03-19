拼多多发布2019消费者权益保护年报：投入38.7亿研发经费

拼多多发布《消费者权益保护年度报告（2019）》（下称报告）。报告从消费者权益平台保护机制、长效生态“自净”机制、严防“假货高地”溢出效应、加速知识产权保护、“百亿补贴”助力全民普惠、抗疫助农行动等六大部分，总结了拼多多在2019年度持续升级治理能力、着力构筑全方位消费者权益保护体系的相关工作经验及成果。

消费者权益保护是每年政府工作报告关注的内容，随着经济增长方式的转型升级，中国经济开始由投资驱动转向消费拉动。报告课题组在线下调研发现，消费者参与线上消费活动的广度及深度正在持续提升，今年初的新冠疫情更让消费者心理趋向务实，一批性价比较高的品牌在新消费浪潮中逐渐显露优势，而同时，消费者权益保护的重要性愈加凸显。





严防“假货高地”溢出效应

报告以详实数字展示了拼多多作为一家新电商企业在打假、治假，保护平台5.85亿消费者合法权益上的勇气与决心。这一年，拼多多构建“1+2+3”核心治理机制，即成立一个跨部门联动治理工作组，采用“人防+技防”两种治理手段，建立事前、事中、事后全周期管控机制。

“1+2+3”核心治理机制的一号位，是拼多多自创业第一天便成立的神秘部门——平台治理部。2019年，拼多多更是聘用了两千多名工程师，充实平台治理技术部门，占到了公司总人数的三分之一以上。

拼多多与全球多家科研机构协作，持续深入研究人工智能在平台治理领域的应用，以严密的大数据风控系统和人工巡检模式，孵化了这样一些数字：97%的疑似侵权链接上线前即被平台拦截封杀；超过8.8万家涉嫌违法违规店铺被拼多多平台主动关闭；一年来，平台向全国各级政府执法机关移交了逾千起涉案线索，协助全国各地警方抓捕了两百多名犯罪嫌疑人，涉案金额过亿元，有效防控“假货高地”的“溢出效应”，有力打击了侵权假冒行为。

不断进化的平台治理体系背后，拼多多投入了巨大的资源用于建设强大的技术能力。2019年拼多多Q4财报显示，全年研发费用高达38.7亿元，较上年同比增长247%，其中很大一部分用于平台治理和风控系统的持续升级。

一年里，拼多多全面升级了商家入驻系统，基于海量数据挖掘、分析、开发完成了假货识别算法，建立了一系列模型矩阵。特别是在2019年618前夕，拼多多基于分布式AI技术系统，与各级市场监管部门携手，实施“塔防行动”，严厉打击“借一键代发之名销售假冒伪劣”的现象，严控其他传统“假货高地”电商平台，特别是批发类电商平台对新电商平台的溢出效应。

报告还集中展示了拼多多在知识产权保护上的努力。这一年，平台上线知识产权保护系统，联合一千多家品牌权利人展开知产合作，开辟绿色通道快速处理相关诉求，并与中国出版协会、新华文轩出版传媒股份公司等签署版权保护协议，一如既往尊重智力劳动成果，并为此而继续努力。

2019年12月，拼多多创设的“假一赔十”消费者赔付金制度，被最高人民法院纳入中国互联网司法十大典型案例之首，肯定了平台在自治打假方面所作的规则创新。

中国消费者协会专家委员会专家、北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌认为，电商平台通过提升技术和人工防范，封杀、拦截侵权链接，以严密制度打击假冒伪劣商品，保护消费者权益，让消费者能够放心消费成为一种经营理念与企业初心，是应该提倡的。同时，如果企业能够打假与普惠并举，通过“百亿补贴”引领新消费浪潮，将实惠带给数亿消费者，是非常好的创新模式。

安全、实惠“百亿补贴”引领新消费浪潮

安全加实惠的消费环境，是拼多多一直致力于打造的商业生态。拼多多创始人黄峥强调，拼多多生存的基础是为用户创造价值，无论是激进还是保守，都将永远专注于“本分”这一内在价值。

平台治理部的“秘密仓库”，是拼多多一个半公开的秘密。它专门用于封存各种证物——来自全国各地的抽检志愿者以匿名身份从可疑店铺购买的抽检样品，并定时送至品牌方做鉴定。这样的暗访模式只是拼多多打造安全消费环境的一环，闪电退货、极速退款、退货包运费，建立“消费者赔付金”“平台消费者保障基金”，首创全行业最严格的“假一赔十”制度……都是拼多多在打造“一键无忧”消费环境中的努力。

报告还讲述了拼多多创立“百亿补贴”这一电商界明星项目的初心。作为中国新消费浪潮的主要推动者，2019年，拼多多率先推出“百亿补贴”，联合超过1300个品牌，通过定向匹配等综合措施，仅仅2019年Q3和Q4拼多多便支出了161.8亿元市场补贴推广费用，让利消费者的同时，致力于打破中国城乡二元消费结构，推动消费平权，以更实惠的产品价格、更丰富的商品种类、更贴心的消费场景，满足不同层次消费者的消费需求。

这一以网购模式拉动内需的尝试，是新电商适应新经济时代的创新模式。为了更好地推动消费端与生产端直连，满足消费者需求，拼多多分别在两个方向上发力。

在农业数字化上行上，拼多多以“拼”模式为中国“小而散”的农业生产提供了多对多的匹配模式，让原产地“最初一公里”和消费端“最后一公里”直连，比如拼多多上的吐鲁番哈密瓜，价格低于批发市场，湖北秭归的脐橙、河南中牟的大蒜、广西的百香果、云南的菠萝等各地优质农货，价格只有超市的一半甚至四分之一。作为中国最大的农货上行平台，2019年，拼多多实现农（副）产品成交额1364亿元，农（副）产品年活跃买家数达2.4亿，较上一年同期增长174%。

新品牌计划也是这一年里拼多多继续深耕的战略性领域。拼多多于2018年12月推出了新品牌计划，为做大做强国内自主品牌提供数据支持和流量倾斜。截至2019年12月底，已经有超过900家知名品牌在内的企业参与“新品牌计划”，足迹遍布安徽、江苏、山东、福建等地，累计推出2200款定制化产品，涉及家电、家纺、百货、数码等近20个品类，累计定制化产品订单量超过1.15亿单。

此前，新华社瞭望智库发布的《2019长三角新消费发展报告》显示，相比传统电商企业，由拼多多等新电商平台倡导的新消费概念倡导从消费者需求出发，重塑产品、渠道和盈利模式，体现了消费变革的结构性趋势，更加从产业链、供应链、价值链的角度来分析技术变革对消费的影响，是引领新消费浪潮的电商头部企业代表。

3月11日，拼多多发布2019年度Q4财报，2019年全年，拼多多平台成交额（GMV）突破万亿大关，达10066亿元。拼多多创始人黄峥表示，经过近5年的发展，拼多多有能力以更大的规模、更强的组织应变能力，去承受未知的挑战，有效履行企业社会责任。

一些来自拼多多的数字在疫情防控期间产生：划拨10亿元专项资金累计补贴超过1.8亿件抗疫防护用品，向湖北地区每天定向提供300万只售价不足2元的一次性口罩，联合浙江大学成立1亿元抗疫基金，“抗疫农货”专区成立并设立5亿元商品补贴资金，联合多地政府通过市县长直播带动超过8.4万吨农产品“出村进城”……

“我们必须履行我们的社会责任，并优先考虑消费者的利益，因为没有他们，就不会有拼多多。”报告引用黄峥的发言说。

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