vivo X30 Pro aw联名限定版明日开售 售价4298元

中关村在线消息：近日，vivo手机官方宣布正式推出alexanderwang联名限定版X30 Pro手机。今天上午，vivo官方公布了这款限量版机型的售价为4298元，提供8GB+128GB存储组合，将于明日正式开售。



vivo X30 Pro aw联名限定版明日开售

据了解，vivo X30 Pro aw联名限定版整体与普通版基本一致，但是外观由著名设计师Alexander Wang重新设计。Alexander Wang为该机选择了极为大胆先锋的全镜界设计，机身通体采用先进镀铬工艺让铝合金机身和精准成型的玻璃表面浑然一体。



vivo X30 Pro aw联名限定版采用镜面设计

配置方面，vivo X30 Pro aw联名限定版依然采用了一块6.44英寸打孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080；背部配备了潜望式的后置四摄模组，规格分别为6400万主摄+3200万人像+1300万潜望式超远摄+800万广角+微距镜头，最高支持60倍变焦拍摄。



vivo X30 Pro aw联名限定版拥有定制UI

核心配置方面，vivo X30 Pro搭载了与三星联合研发的Exynos 980处理器，支持双模5G网络，配备8GB+128GB存储组合，机身内置4500mAh大电池，支持33W闪充FlashCharge2.0技术。

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