早报：传iPhone12今年或跳票 索尼公布PS5配置信息

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。





美国投行Wedbush Securities今日发布报告称，受新型冠状病毒疫情的影响，苹果公司今秋或无法发布5G iPhone。



Wedbush Securities在报告中称，我们认为，苹果今秋不会发布5G iPhone手机。受疫情的影响，亚洲供应链尚未恢复正常。“很明显，任何事情都可能发生。疫情导致的中断，其持续时间和范围无法预测。为此，我们将苹果股票目标价从400美元调低至335美元。”

在报告中，Wedbush Securities只是说苹果今秋不会发布5G iPhone，而并未说明今年晚些时候是否会发布，还是推迟到2021年发布。

苹果 iPad Pro 2020 款也支持了Wi-Fi 6





苹果发布了iPad Pro 2020款，其技术规格页面显示已经支持无线局域网802.11ax，也就是Wi-Fi 6。iPad Pro 2020成为苹果继iPhone 11/Pro之后又一款支持Wi-Fi 6的设备。



据介绍，随着Wi-Fi 6路由器的普及，其价格也有所下降。然而，苹果去年11月推出的16英寸MacBook Pro却没有Wi-Fi 6，刚刚推出的MacBook Air 2020同样不支持。





索尼PS5 游戏主机配置公布，新款主机搭载了8核Zen 2处理器，GPU为36组CU，也就是2304流处理器。根据外媒gamespot报道，索尼PS5 也支持光线追踪。



配置方面，索尼PS5 游戏主机搭载了8核心Zen 2 CPU，可达3.5GHz，显卡为RNDA2架构， 2304流处理，GPU频率为2.23GHz，达到了10.28 TFLOPs。内存/显存总量为16GB GDDR6，256 bit位宽。索尼PS5 搭载了825GB SSD，内置一个NVMe 插槽，支持外接HDD，光驱为4K蓝光光驱。

思科否认关闭上海研发中心：抗疫时刻不需这样的谣言





针对网传“思科上海被全部裁员”的消息，思科中国研发中心微信公众号今天发文澄清。思科表示，没有关闭上海研发中心，且对于中国的承诺一如既往。



据了解，思科（Cisco）公司是全球领先的网络解决方案供应商，其提供的解决方案是世界各地成千上万的公司、大学、企业和政府部门建立互联网的基础，用户遍及电信、金融、服务、零售等行业以及政府部门和教育机构等。

雷军：工厂产能逐渐恢复，小米10今天上午加一场开放购买





小米CEO雷军表示，随着国内战疫的进展，工厂产能在逐渐恢复。为了让大家更快上手梦幻之作，小米全力和时间赛跑，加班加点生产，决定周四上午10点加一场小米10的开放购买！



小米10系列手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。还有采用90Hz定制AMOLED曲面屏，小米10搭载了 4780mAh定制条形快充电池，支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。

百度今年继续全员涨薪 李彦宏透露比去年预算还多





有百度员工在社交平台发帖称，百度今天召开内部沟通会，百度董事长李彦宏在会议上表示，“普调”今年还会有，比去年普遍涨薪的预算还要多，而且有可能年终奖再多加半个月。《每日经济新闻》记者从多位百度员工处确认了这一消息。



“还能正常普调甚至多一些，公司确实对员工很给力，毕竟目前短期内经济大环境不好。不能完全复工能正常发工资就好了，结果还能普调，算是挺惊喜的。”一位百度内部人士对记者表示，“普调”就是所有岗位员工一起涨薪，每年基本是4月底发工资时有所体现。每个人的涨薪比例不同，跟以往业绩相关。

IDC：今年全球半导体市场过半可能将同比下降6%





市场研究公司IDC发布最新报告称，新冠病毒疫情对全球经济的影响才刚刚开始得到重视，并对全球技术供应链产生了深刻影响。



就目前而言，IDC认为此事最有可能的结果是，2020年全球半导体市场收入同比下降6%，发生这种情况的可能性为54%。在这种情况下，供应链将在夏季开始复苏，届时隔离和旅行禁令将会放松。对全球半导体市场来说，这种情况下的影响将达258亿美元。

虽然病毒将在今年的大部分时间里起到影响，但病毒相关知识的积累、公共卫生倡议和其他措施将在一定程度上减轻病毒造成的危害。短期内半导体系统的需求将会下降，组件的可用性也将受到一些影响，但随着复苏的开始，市场将会恢复增长。

受疫情影响纽交所将关闭交易大厅 全部转为电子交易





由于新冠疫情加剧，纽约证券交易所将于本月23号起暂时关闭交易大厅，全部活动从电子交易平台上进行。目前，进入交易大厅入口之前需要先测量体温。



美股10天内第四次熔断！苹果跌2.45%，微软跌4.21%





伴随着本月美股第四次熔断，美股周三收盘重挫，道指失守20000点关口，股指延续了近来的剧烈震荡格局。盘中标普指数暴跌7%触发熔断机制。市场密切关注各国陆续出台的冠状病毒疫情纾困计划。



周三收盘中概股多数下跌，24只股票跌超8%，趣店跌超20%，搜狐跌超17%，蔚来汽车跌超16%，哔哩哔哩、瑞幸咖啡跌超13%，迅雷、虎牙跌超12%，Baidu跌超8%，阿里巴巴、腾讯ADR跌超5%，拼多多跌超4%，京东跌超1%；360金融和前程无忧逆势涨超6%。



美国大型科技股方面，苹果跌2.45%，亚马逊涨1.23%，奈飞跌1.34%，谷歌跌2.4%，Facebook跌1.65%，微软跌4.21%。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7402856）

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