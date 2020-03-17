《魔兽世界》发放7天免费游戏时间 支持多账号叠加

中关村在线消息：据《魔兽世界》官网公告显示，官方将从3月19日起，为2月1日至2月29日期间拥有可用游戏时间的《魔兽世界》账号发放7天免费游戏时间。



《魔兽世界》发放7天免费游戏时长

《魔兽世界》官方在公告中表示，自今年2月以来，众多的冒险者让艾泽拉斯充满了生机，玩家们表现出了极大的热情，在此感谢每一位奋战在艾泽拉斯的玩家。为了感谢广大玩家的支持，将为2月1日至2月29日期间拥有可用游戏时间的《魔兽世界》账号发放七天免费游戏时间。



免费时长支持叠加发放到同一账号

值得注意的是，《魔兽世界》此次免费时长允许用户多个账户叠加领取，在战网通行证下每个符合条件的《魔兽世界》帐号都可以于本次活动期间获得一次七天免费游戏时间，用户可将多个七天免费游戏时间集中添加至该战网通行证下的某一个《魔兽世界》帐号。

此外，官方还表示，因当前玩家数量的增长，部分服务器出现了严重排队和不稳定情况，影响了这部分玩家的游戏体验。随着新服务器上线以及免费角色转移服务的开启，目前排队情况已大为缓解。【7401475】

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