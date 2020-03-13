外媒报道：法国批准华为部分设备参与该国5G建设

中关村在线消息：援引自国外媒体报道，法国批准华为的部分设备参与该国的5G网络建设。但仅限于5G网络的非核心部分，因为这部分网络构成的安全风险较低。





媒体援引自消息人士说法，法国网络安全机构ANSSI已经决定，批准在该国的5G网络建设中使用华为的设备，但仅限于5G网络的非核心部分，因为这部分网络构成的安全风险较低。

据了解，5G网络的核心部分指的是包括数据中心在内的一些部件，而非核心部分则包括基站和天线等设备。而华为则是目前全球领先的网络技术供应商之一，也是少数几家能够提供5G技术的公司之一。

另外，除了法国之外，早前媒体还报道称英国和德国等多个欧洲国家此前已经宣布，允许华为有限度的参与到他们国家的5G网络建设。

2月份，英国决定在该国的5G网络部署中允许使用数量有限的华为设备，但不允许华为参与其5G网络部署的核心部分。

2月中旬的时候，德国执政党基民盟与其姐妹党基社盟通过文件，不禁止华为参加德国5G网络建设。

去年12月，西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland）表示，该公司已选择诺基亚和华为作为其5G网络合作伙伴，前提是华为设备符合政府安全标准。【7399725】

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