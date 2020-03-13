早报：iPhone 12新功能曝光 支持拍完后对焦

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条新机方面的新闻。

iPhone 12新功能曝光 支持拍完后对焦





据外媒报道，苹果将在iPhone 12中搭载3D摄影系统，使用类似于TrueDepth传感器的技术，使镜头可以支持深度感应，实现3D影像的拍摄。

此外，iPhone 12的相机还将支持拍完后对焦，也就是说用户在拍照时不用先对焦再拍，而是可以等拍完后再对焦，这让瞬间抓拍成为可能。

三星Galaxy A21跑分曝光 搭载联发科芯片





三星Galaxy A21已经在跑分网站Geekbench的数据库中现身，其跑分分别为单核782分，多核3996分。

据悉，三星Galaxy A21采用联发科Helio P35八核处理器，主频为2.3GHz，3GB运存，运行Android 10系统。

面对疫情，同样是科技巨头的两家公司做法却有区别，一起来看看。

苹果告知零售店员工 别让试戴手表耳机





据外媒报道，苹果公司已经通知部分零售店员工，尽量别让顾客试戴Apple Watch和AirPod这样的智能穿戴设备，原因当然是降低新冠病毒传播的可能。

目前苹果的大部分零售店都仍在正常营业，只有在疫情严重地区可能会暂时停业，比如意大利。

三星为Galaxy用户免费提供消毒服务





三星为Galaxy用户推出了免费消毒服务，使用紫外线灯除设备上的细菌、病菌和病毒，在无接触的同时也进行了消毒。

该服务目前在19个国家和地区推出，且范围还在扩大中，支持Galaxy手机、Galaxy Watch以及Galaxy Buds。

下面这条新闻请大家密切关注。



请注意 Windows10爆史诗级漏洞





Windows 10近日曝出史诗级漏洞，编号为CVE-2020-0796，评级为高危级别，攻击者利用该漏洞无须权限即可实现远程代码执行，受黑客攻击的目标系统只需开机在线即可能被入侵。

目前微软还未就该漏洞进行回应，大家最近还是小心为上。

郭台铭：中国生产恢复了 美国市场又成新问题





郭台铭日前表示，富士康在中国工厂的恢复工作超出预期，越南工厂的供应也已恢复正常，但美国市场又成了新问题。

由于疫情原因，美国消费者对于数码产品的需求明显呈疲软态势。郭台铭称，纵然能够迅速恢复生产，但消费者是否支出将是关键。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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