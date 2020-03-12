字节跳动宣布组织架构升级：张楠成字节跳动（中国）CEO

中关村在线消息：今日字节跳动CEO张一鸣在公司成立八周年之际发布全员内部信，宣布组织全面升级。即3月12日起，张利东担任字节跳动（中国）董事长；抖音CEO张楠将担任字节跳动（中国）CEO。同时两人向张一鸣汇报。





字节跳动CEO张一鸣将领导公司全球战略和发展，更专注于长期重大课题的探索和战略思考，包括全球化企业管理研究，企业社会责任，以及教育等新业务方向。“过去8年，字节跳动飞速发展，我们已经从一个小产品，成长为给全球用户提供多个产品服务的大平台，全球员工人数今年也将达到10万人。在成长道路上，我们遇到很多的挑战。这些挑战要求我们公司的组织方式有更多变化”，张一鸣说。

据了解，张利东于2013年加入字节跳动，担任字节跳动合伙人、高级副总裁，全面负责商业化相关业务。内部同事对张利东的评价，聪明且有原则。据内部知情人透露，字节跳动过去几年的多个新兴业务，包括穿山甲、懂车帝、幸福里，以及部分休闲小游戏，都是张利东在内部推动孵化的。进入字节跳动前，张利东曾就职于媒体，担任过副总经理一职。

加入字节跳动前，张楠是一名互联网创业者。2013年，张楠创业做图片社区App，后公司被字节跳动收购，张楠带领团队加入字节跳动，并负责公司的UGC业务。2016年，张楠从0到1推出了抖音、火山等产品。2018年，张楠被任命为抖音CEO兼公司市场品牌负责人，全面负责抖音、火山、市场品牌等业务，在异常激烈的竞争环境中，抖音成为国内最受欢迎的短视频产品。此外，张楠还牵头公司的相机业务，带领团队研发出轻颜、剪映等广受欢迎的新产品。2020年3月，剪映已是国内最大的移动视频编辑工具。

将中国区业务交棒给张利东和张楠之后，张一鸣也将聚焦于更大的挑战，即建立一个全球的、多元的、超大型的企业。

张一鸣在全员信中还表示：“为了应对业务的变化，我们一直在公司组织和合作方式上不断优化调整。比如，明确主要业务的CEO和管理团队；建立各业务虚拟的P&L（损益表），帮助各业务更好的做决策；绩效管理和OKR工具也不断更新。但如何建立好一个超大型全球化企业，对我们来说，还是新的课题。”

因此从2019年底开始，包括前华纳音乐集团高管Ole Obermann、前微软首席知识产权顾问Erich Andersen、网络安全专家Roland Cloutier等在内的海外高管先后加入字节跳动。在正式宣布组织升级的前一天，3月11日，字节跳动对外发布了最新的企业文化，新增“多元兼容”。字节跳动方面表示，“既然平台上的创作者和用户来自世界各地，那么打造这些平台的团队和人才也应该如此”。



张一鸣全员信：

《字节跳动8周年：往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待》





大家好，





今天是公司创立8周年的日子。在这个远程办公的新模式下，我在线上跟大家聊聊新想法。





我想在这个时间节点做一个比较大的组织升级：今天，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。作为字节跳动全球CEO，接下来我会花更多时间精力在欧美和其它市场，和Alex一起把字节跳动全球管理团队完善，也帮助新加入的Erich Andersen、Roland Cloutier等更多同事更好的融入。





过去8年，字节跳动飞速发展，我们已经从一个小产品，成长为给全球用户提供多个产品服务的大平台，全球员工人数今年也将达到10万人。在成长道路上，我们遇到很多的挑战。





为了应对业务的变化，我们一直在公司组织和合作方式上不断优化调整。比如，明确主要业务的CEO和管理团队；建立各业务虚拟的P&L，帮助各业务更好的做决策；绩效管理和OKR工具也不断更新。但如何建立好一个超大型全球化企业，对我们来说，还是新的课题。





随着业务的变大，外部效应也不断扩大，社会也对我们有了更多期待。过去一年，我花了近2/3时间去了全球很多地方。除了了解公司业务，我还跟很多当地的同事和朋友交流，去德里迪利哈特市集做用户调研，去巴黎朋友家做客，去各地博物馆了解历史，我对世界的丰富性和文明的演化有了更深刻的理解。我们在全球多个国家有业务有用户，要更认真思考和外部世界的关系，对外部世界的贡献。





不止于此，在我们比较熟悉的信息和内容平台业务之外，我们也开始探索很多全新业务的方向。对我们来说，这是一种跨界，但我们对于这些新业务的认知还远远不够。





这些挑战要求我们公司的组织方式有更多变化，除了完善全球管理团队工作，我会从公司日常运营中腾出精力来，重点关注几个事情：



1、研究如何更好地改进超大型全球化企业的管理



坦白讲，管理一个在30个国家，180多个城市，有超过6万名员工的公司，并不容易。这还不包括，我们教育业务在北美的5000位外教，公司行政体系的外包员工等等。过去一年，我们已经看到了不少管理问题，最直接的反馈是员工敬业度和满意度统计结果下降了。



我争取在未来三年走遍所有有办公室的地区，了解公司也学习当地文化。我们的目标不仅是建立全球化的业务，更是建立全球化的多元兼容的组织。通过更好的组织，激发每个人的潜能和创造力，服务全球用户。

我们一直说develop a company as a product，理解公司这个产品的本质是什么，对改进管理很重要。

2016年之前我看很多东西，也有很多思考，并且在我们公司管理中进行实践。字节范中的坦诚清晰，来源于我试图理解杰克韦尔奇在《赢》中反复强烈的强调——坦诚降低组织交易成本。“知识型组织中，每一个人都是管理者”，这是德鲁克关于管理者的重新定义。他对于目标管理的思考，启发了我们对于组织有效性的重视和OKR的实践。他和科斯的想法，促使我思考企业边界是什么，以及如何从外部视角衡量组织内部的交易成本。我们坚持的“context, not control” 的理念，受到Netflix的直接影响。当然也很大程度上跟哈耶克关于理性的自负的论述有关，我认识到信息透明、分布式决策和创新的重要性。



科技公司组织方式变化，会带来很多新的变化，在业务、财务、人力方面都有体现。财务上，如何把UG中的LTV引入内部财务报表，各个业务之间应该如何结算成本。人力上，在职能、业务、市场三个维度交叉下应该如何组织人才。当然相应的，企业内部工具也需要新的研发优化。对我们来说，过去两年，其实是问题多思考少。我之后会花更多时间学习研究，也和ES的同事一起讨论提升。



2、研究科技公司如何创造更多的社会价值

去年下半年开始，我和管理团队重新认真讨论公司的本质是什么。我们是从最基础的问题开始讨论的。什么是科技，什么是科技公司？为什么科技公司需要承担更多社会责任？科技是指the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry，能成为科技公司的基础条件是不断的学习 scientific knowledge。科技公司如果能不断提升认知改进方法，其杠杆就会越来越大，头部公司在经济中的占比越来越高，对人们生活的影响会越来越大，也越来越受到监管关注。



从外部来讲，公众期待会越来越高，从内部来说，员工也需要更强的使命感来承担更大的责任。为用户提供创新、高品质、有效率的产品和服务，这是企业基础的社会责任。但是科技公司还要思考如何面对自己的外部效应，积极和外部各方合作，创造社会价值。



过去两年，我们在企业社会责任方向做了很多工作，包括建立公益部门，要求每一个业务都有CSR的目标和规划，和用户目标、商业目标并列。寻人、助医、扶贫等几个项目很成功，但总体我感觉还远不够，尤其是和我们要在全球范围达到较高的水平的目标相比。



我会和更多的同事以及外部交流，一方面更好地了解世界当下的问题，一方面探讨如何在公司内建立更好的机制去承担更多社会责任。

3、思考和规划教育等新战略方向



教育是公司跨界尝试的新业务方向。大家应该了解，我一直很重视人才招聘，对个人的潜力充满期待。 我认同德鲁克的说法，对于公司内部来说，公司存在的意义，是通过公司这个方式实现人们的创造力。我会再加上另外一句——让每个人有更丰富有意义的经历和体验。对的，和我们用户产品的使命一样：inspire creativity, enrich life.

2016年有一段时间，我发现公司好多优秀的算法人才都来自上海交大ACM班，我特地去上海拜访了俞勇老师。从交大ACM班的成材率，以及后来对Minerva University的调研，让我直接认知到教育对激发人的潜力非常关键，并且教育本身也还有巨大的潜力。这算是我认真思考教育业务的一个起点吧。过去两年中，我访谈过不少老师学生，包括到不同课堂体验不同的教学效果，但因为时间精力有限，不够持续。接下来，我会重启对教育的访谈观察。



最近在线辅导市场非常热，很多人问我公司的业务进展。我其实不焦虑，有耐心，我觉得现在还是很早期，教育业务必须有更根本的创新，当然前提是我们有更深刻的认知。尤其对于已有成功业务的公司来说，启动新业务是不容易的，有惯性也有惰性。在新的领域大胆的尝试，是始终创业的重要标志。



八周年之际愿大家：往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待。【7399055】



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