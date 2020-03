中关村在线消息:近日据悉,适用于Android设备的Project xCloud预览版正在部署的更新中引入了一项新功能:允许用户观看游戏预热视频时加载游戏。



安卓端ProjectxCloud新功能:看视频同时加载游戏

本次更新中,当打开预览版应用程序的时候,玩家会收到包含5款游戏的一组预热视频。

如用户选择观看这些预热视频,那么在观看的时候就会在后台自动开始加载游戏,这就意味着如果你在观看预热视频之后对某个游戏感兴趣就能直接进入游戏。

据Major Nelson的博客内容,Xbox团队将会继续丰富这些预热视频以保持“新鲜感”,并帮助您找到有趣的新游戏。

在与Project xCloud相关的新闻方面,在本次更新中为Android用户提供了五款新的游戏,包括Journey To The Savage Planet, A Plague Tale: Innocence, Cities: Skylines, Age of Wonders: Planetfall和MudRunner。

虽然上述游戏目前仅限于Android平台的Project xCloud预览版,但iOS用户也即将会获得这些改进更新。【7396786】

