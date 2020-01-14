中关村在线消息：近日据悉，特斯拉股价周一开盘后继续保持上扬势头，首次冲破500美元大关，截止收盘特斯拉股价大涨9.77%报524.86美元，创下历史新高。



特斯拉股价大涨9.77%突破500美元 创历史新高

分析人士称，这主要得益于特斯拉近期在中国市场的出色表现，以及2019年强劲的交付量。根据金融数据提供商FactSet的数据，特斯拉股价在过去的三个月里上涨了一倍多。

最近的股价上涨已将特斯拉市值推高到约900亿美元，比通用汽车和福特汽车的市值总和高出近50亿美元。

当然，公司市值衡量的是企业已发行股本的价值，并不能说明全部情况。

在去年10月在第三季度财报中宣布意外盈利后，特斯拉股价就一直在上涨。当时，该股的价格仅略高于每股250美元。

华尔街投行Piper Sandler上周曾发布报告，将特斯拉目标股价从423美元调高至553美元。今日，投行奥本海默又将特斯拉目标股价从385美元调高至612美元。【7368019】

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