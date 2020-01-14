支付宝集五福隐藏大招，教你必得万能福

支付宝集五福第五年正式开始了，刚刚过去一天，竟然已经有四百多万人集齐，可怜我到现在还没有集齐所有的福字，就连新出的全家福卡也没有扫到，然而得到全家福卡的人已经超过两千万。现在好消息来了，还没集齐五福的同志们，支付宝有个隐藏大招，可以让你必得万能福卡，万能福卡想必大家都不陌生，它可以直接兑换任意福卡，缺哪张就可以兑换哪张，比沾沾卡还要好用。



万能福



如果左边没有蚂蚁，则点击福卡榜进入

想要获得万能福卡，支付宝的入口有些不起眼，在主页进入集五福界面，点击我的福卡，然后再点击福卡榜，在顶部就会出现“邀亲友集福，你得万能福”的字样，点击去邀请，只要邀请一名新用户，必得一张万能福。这个界面也有机会在我的福卡界面左侧出现一直蓝色蚂蚁，点击也可进入。



万能福及活动规则

有了万能福卡就不怕有任何卡得不到了，可以说是支付宝给大家留下的终极大招。除了这一方法，其他日常的活动每天能扫出十多张福卡，包括AR扫福、蚂蚁森林浇水、收家庭积分、扫特定商品图标等，可以说大大降低了集齐五福的难度，当然也预示着这5亿要和更多的人去分享。



扫这几个logo有惊喜

怎么样，你试了吗，集齐多少评论区交流一下！

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