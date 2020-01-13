中关村在线消息：今日微软官方发布通知从2020年1月14日起，微软将正式停止对Windows 7系统（简称Win7）的外延支持，意味着除了个别付费用户之外，微软不会再给Windows7系统提供安全补丁，并在最后微软不忘提醒用户尽快升级到Windows10系统。



再见Win7！微软1月14日结束对Win7外延支持

微软表示，Windows7系统发布于2009年，因此在停止外延支持之后，Windows7没有安全补丁则很容易面临网络威胁，安全性无法保障，所以微软强烈建议大家升级到Windows10系统。

根据市场调研机构NetMarketShare给出的统计报告，在2019年年初，Windows 10的市场份额为40.90%，并且在去年二月下降至40.3%。不过它在11月达到了54.30%的市场份额，并在2020年结束之前以54.62%的成绩交出了一份满意的答卷。

不过Win7系统在全球依然有26.64%的市场份额，总体数量依然不少，在1月14日之后预计会进一步下滑。【7367206】

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