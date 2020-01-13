支付宝集五福正式上线，官方写了封信给大家，暗示了这次活动

一年一度老少皆宜的支付宝集五福活动正式上线，支付宝官方预热了好一阵子终于正式开了，如今支付宝集五福活动已经来到了第五个年头，其热度甚至不亚于春晚，还记得除夕夜等着开奖时的样子吗，最后是不是只分到了几块钱，虽然瓜分5亿元，但是随着参与人数的增多以及集齐五福越来越容易，最后所能分到的钱也越来越少，不过大家的热情倒是日益高涨，不仅如此，也引来了其他很多APP的争相效仿，大家动动手指集卡的同时也能多少分点，何乐而不为呢？



图片来自支付宝官方微博



图片来自支付宝官方微博

支付宝官方当然也明白这个道理，今天，支付宝官方五福项目组在集五福活动上线后发表了一封信，虽然参与五福的人越来越多，每个人分到的可能并不多，但大家愿意把它当作过年的一件乐事，热情不减，更多的是希望大家乐在参与，看来今年集齐五福还是分不到多少钱了，毕竟这刚刚上线半天，就已经有三十多万人集齐了，到最后瓜分只能看运气了。



支付宝新推出全家福卡

当然，支付宝每年都会带来新的玩法升级，今年，花花卡重磅升级为全家福卡，拥有此卡便有机会获得帮还全家花呗的机会，最高48888元，和去年花花卡类似，但更有亲情的意味，同时在支付宝我的家功能创建家也有机会获得五福卡，支付宝可以说把集五福这个活动上升到了一个更高的层次，既让大家热情参与进来向五湖四海传播福文化，也让促进了人与人之间的交流，充满了温情意味。



已经很多人集齐五福

你是否已经集齐五福了呢？快说说你还缺哪张福？

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