中关村在线消息：近日据悉，外媒放出了realme手环的产品渲染图，通过渲染图看到此作整体沿袭了Realme标志性的黄色，另有圆角矩形屏幕和硅胶材质表带。



realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售

此前据外媒报道，在YouTube的#AskMadhav互动中，realme CEO Madhav Sheth透露，做智能健康手环是水到渠成的事情。

他表示，realme希望成为印度最大的科技生活品牌，健康手环产品的确正在开发中，预计会在2020年上半年和大伙儿见面。

目前的智能手环市场，小米凭借物美价廉趟出了一条成功之路，即便面对华为/荣耀、三星Galaxy Fit、Fitbit Inspire HR等诸多对手，也是毫不示弱，甚至保有足够优势。

但realme手机在印度市场以及全球市场的成长速度已经让人足够惊叹，它的性价比同样很能吸引消费者。

此次在智能健康手环领域中，realme手环能否一炮而红，还请感兴趣的朋友拭目以待。【7367193】

（文中图片来自互联网）

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