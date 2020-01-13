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    realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，外媒放出了realme手环的产品渲染图，通过渲染图看到此作整体沿袭了Realme标志性的黄色，另有圆角矩形屏幕和硅胶材质表带。

    realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售
    realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售

    此前据外媒报道，在YouTube的#AskMadhav互动中，realme CEO Madhav Sheth透露，做智能健康手环是水到渠成的事情。

    他表示，realme希望成为印度最大的科技生活品牌，健康手环产品的确正在开发中，预计会在2020年上半年和大伙儿见面。

    目前的智能手环市场，小米凭借物美价廉趟出了一条成功之路，即便面对华为/荣耀、三星Galaxy Fit、Fitbit Inspire HR等诸多对手，也是毫不示弱，甚至保有足够优势。

    但realme手机在印度市场以及全球市场的成长速度已经让人足够惊叹，它的性价比同样很能吸引消费者。

    此次在智能健康手环领域中，realme手环能否一炮而红，还请感兴趣的朋友拭目以待。【7367193】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售http://news.zol.com.cn/736/7367193.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7367193.html report 750 中关村在线消息：近日据悉，外媒放出了realme手环的产品渲染图，通过渲染图看到此作整体沿袭了Realme标志性的黄色，另有圆角矩形屏幕和硅胶材质表带。realme首款手环渲染图曝光 或在明年上半年发售此前据外媒报道，在YouTube的#AskMadhav互动中，realme CEO Madhav Shet...
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