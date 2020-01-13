支付宝集五福正式上线，除了敬业福这张卡一定要抢，奖励空前

支付宝集五福活动又来啦，不知不觉，支付宝集五福活动已经来到了第五年，从往年的敬业福一福难求，到后来人人集齐五福，从第一年每人分到二百多元到之后到每年一两块钱，集五福渐渐从一个分钱活动变成了一个每年底都乐此不疲参与的娱乐活动，明知道最后分不到几块钱，但集五福活动一开始，大家交流第一句就是五福集齐了吗？可见大家对集五福对热情依旧不减。





支付宝集五福正式上线

当然，每年支付宝集五福都有新玩法，今年也不例外，今年的集五福支付宝更走亲情路线，全新推出全家福卡，相比较去年的花花卡，全家福卡能帮你全家还花呗，而且能还多少，现在就能看到，不过，你拥有全家福卡只是有了帮还花呗的抽奖机会，大奖总共有888份，真正能否帮你还完花呗还要看最后的抽奖结果，这才刚过半天，已经有三百多万人拥有全家福卡，看来中奖概率依旧很低。



集齐全家福卡有机会帮还全家花呗

除了新的全家福卡，支付宝也结合自己的功能特点推出了新的玩法，除了扫AR福字获得福卡以外，在支付宝创建“我的家”，每日签到或参与其中活动，也能获得一定的福卡。意外的是在1月15日还将开启福满全球的隐藏活动，敬请期待！



不知道马云老师的福字还有没有用

以前的玩法也都保留，沾福气卡可以从好友那里沾到敬业福或全家福，在蚂蚁森林给好友浇水也有机会获得福卡，往年特殊福字如马老师的福字依旧可用，今年还将推出哪些隐藏福字，那就保持关注吧。



支付宝集五福上线半天已经有三十多万人集齐

数据显示，集五福刚上线半天，已经有三十多万人集齐五福，又一次刷新速度，现在集五福的人越来越多，不过敬业福依旧是一福难求，你集齐了吗？还没集齐的快在评论区换福吧！

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