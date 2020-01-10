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    小米手机小米 MIX Alpha（12GB/512GB/全网通/5G版）

    小米技术主席：MIX Alpha已具备量产能力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：去年9月份，小米正式推出了一款采用“环绕屏”设计的小米MIX Alpha，但是小米并未在之前透露的12月成功量产。今日，小米技术委员会主席崔宝秋在介绍采访时表示，MIX Alpha目前尚未量产，但已具备了量产的能力。

    小米技术主席：MIX Alpha已具备量产能力
    小米MIX Alpha已具备量产能力

    崔宝秋透露：“当前MIX Alpha具备了量产的能力，但是之所以目前还没有实现量产，因为量产并不是技术研发能单独决定的，还需要跟中国区、手机部等部门协调。”

    小米技术主席：MIX Alpha已具备量产能力
    小米MIX Alpha采用了“环绕屏”设计

    据此前消息，小米MIX Alpha的这块“环绕屏”的屏占比高达180.6%，正面侧面反面几乎都是屏，其采用了分层环绕贴合技术以及全新的屏幕发声技术。由于“环绕屏”的特性也使得并没有侧面边框，所以从某种意义上来讲，小米MIX Alpha就是一整块玻璃。

    配置方面，小米MIX Alpha搭载骁龙855Plus，支持5G双卡全网通，并配备12G+512G存储组合，标配UFS 3.0闪存规格，机身内置4050mAh电池容量，支持40W有线快充。此外，该机也是首发了三星一亿像素摄像头的机型。【7365947】

    （本文图片来自网络）

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