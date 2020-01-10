中关村在线消息：近日据悉，在CES2020上发布了一款智能表带将其功能远远超越了苹果Apple Watch自己开发的功能。















AURA智能表带问世 让Apple Watch如虎添翼

这款AURA表带是一款自身具有智能功能的表带，它可以做一些事情，比如跟踪水分和身体成分，然后将结果和统计数据无线发送到iPhone。



通过使用生物阻抗，表带可以进行快速的身体成分分析，这意味着它可以测量体内的脂肪和肌肉质量，随后它可以确定水合水平并计算出发生心力衰竭的风险，这是Apple Watch能够提供的功能。

但在获得额外数据的情况下，AURA表带可以提供更准确的判断，AURA表带设计与其他Apple Watch表带不同，因为它使用置于内部的传感器来收集信息，它还使用标准的Apple Watch表耳，因此用户可以轻松地将其连接到手表。

根据官方估计，AURA表带使用可更换电池可持续使用六个月。它显然支持Apple的HealthKit，并且完全防水，就像Apple Watch一样，因此即使在洗澡时也可以随时佩戴。

它提供两种尺寸以适合不同尺寸的Apple Watch版本。AURA表带只需20秒即可获得有关人体数据，然后这些统计信息会自动传输到iPhone和Apple Watch。

该表带共有四种颜色，即黑色，绿色，红色和灰色，并且已经可以以99美元的价格进行预订。，首批产品数量有限，交付将于4月初开始。【7365818】

（文中图片来自互联网）

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