中关村在线消息：据悉，在CES大展上三星邀请少数核心合作伙伴开了一场非公开会议，不仅展示了这款垂直可折叠设备的名称和原型，还有确认使用Galaxy S20来替代Galaxy S11系列，两款手机均支持8K视频。



三星新折叠机名称Galaxy Bloom：支持8K

在这次非公开会议中，三星移动部门首席执行官DJ Koh向合作伙伴展示了多款公司即将推出的新产品。从机器翻译来看，Galaxy Fold 2在上市之后可能会叫做“Galaxy Bloom”。

在报道中还提供了一张该会议的幻灯片演示图片，展示了这款可折叠手机和Bloom产品名称。

DJ Koh表示Galaxy Bloom的设计灵感来自法国化妆品巨头Lancôme的紧凑型粉饼。公司表示已经针对该产品进行了人群调查，主要针对的是20多岁的女性群体，因此该产品的设计会让她们感到熟悉。

在本次非公开会议上，还确认今年上半年旗舰将会以Galaxy S20系列名称推出。三星表示将会在未来十年启用新的营销策略，新旗舰机型将以Galaxy S20，Galaxy S20 +和Galaxy S20 Ultra的形式推出。

会议透露的信息Galaxy S20系列和Galaxy Bloom都具备8K视频录制功能。报道称三星和谷歌进行合作，支持YouTube的8K视频直播。【7365658】

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