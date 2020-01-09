CES每日看点汇总：超轻超薄可折叠PC将迎来井喷

2020年美国消费电子展（CES 2020）于美国时间1月7日至1月9日在美国内华达州拉斯维加斯会展中心举行，在此期间我们将每天为大家带来当日的看点总汇。其实从严格意义上来讲，今天（北京时间1月9日）才是正式开展的第一天，因此热度空前高涨。

01 折叠屏电脑获奖井喷

在本届CES大展上，联想解锁了关于ThinkPad X1 Fold的全部详细信息，这款可折叠PC吸引了众多玩家的眼球。它采用独特的多连杆扭矩铰链机构构造，重量不到1千克，在笔记本领域，这个产品的重量还是很占优势的。



ThinkPad X1 Fold

机身由轻质合金和碳纤维制成，外壳加入了皮质材料作保护，装备了一块可折叠的13.3英寸的OLED折叠屏，合起来就像一本书一样，分辨率为2048×1536。

ThinkPad X1 Fold提供了三种使用模式，首先可以当做一块13.3英寸的平板，配备蓝牙外接键盘；其次，折叠一半，把其中一半屏幕当做虚拟键盘；最后，将其对折之后，用蓝牙物理键盘遮住屏幕的一半，当做传统笔记本来用。

02 雷蛇5G家庭路由器亮相

在本届2020 CES国际消费电子展上，雷蛇发布了一款概念版的5G家庭路由器（Razer Sila 5G Home Router），具备高带宽、低延迟的特点，为游戏玩家量身定制。Razer Sila 精灵魔盒 5G依靠无线5G完成网络链接，搭载Razer FasTrack引擎，针对游戏有着特殊优化，独特的游戏模式允许为特定设备分配优先级，确保玩家的游戏体验。



雷蛇5G家庭路由器亮相

值得注意的是，Sila 5G同时配备了可充电电池，使其兼具 5G 移动热点的特性，提供四个以太网端口；据悉，用户还将能够手动设置Razer Sila 精灵魔盒 5G 家庭路由器的优先级，例如为了优化云游戏服务，用户可以在Xbox或者PC之间设置使用优先级。

硬件方面，Razer Sila 精灵魔盒 5G搭载高通X55 调制解调器，支持Wi-Fi 6。作为5G的概念产品，雷蛇并未公布其价格。

03 海信展示98吋业界最大叠屏电视

CES 2020正在美国如火如荼进行中，海信推出的98吋的叠屏电视，因其在大屏电视中画质卓越引起众多参观者的兴趣。据了解，这也是目前业内最大尺寸的叠屏电视。



海信展示业内最大98吋叠屏电视

对于电视而言，尺寸越大也意味着难度越大。98吋的单面板电视在技术上已经非常难，而采用上下两块面板的显示方案的叠屏电视的系统设计更为复杂，海信此次推出的98吋叠屏电视在技术上实现了新的突破。

而在画质方面上，这款电视的表现也非常优异。其采用的控光面板达到2400万区域，控光能力更为精细，静态对比度能够达到150000：1，其在中高亮的表现上更是优于OLED。

04 固态硬盘新品容量达7.68TB

作为全球最大的独立内存模组产品生产商，金士顿在此次CES上带来了全新消费级和企业级解决方案，包括存储卡、固态硬盘等产品。



固态硬盘新品容量达7.68TB

金士顿还展示了多款企业级方案，包括适用于需要高性能存储的超大规模数据中心服务器和云服务供应商的采用U.2和M.2规格的数据中心级NVMe固态硬盘。以及适用于需要更多存储空间的云托管公司和数据中心的固态硬盘，最高容量达到了7.68TB。

面向消费级市场的Canvas Plus存储卡和NVMe PCIe Gen 4.0 M.2固态硬盘。前者拥有UHS-II级别的高速读写性能和充裕的存储空间，为充分发挥该系列存储卡的速度，金士顿还为其量身打造全新MobileLite Plus读卡器。

05 技嘉AERO 15 OLED笔记本亮相

除了PC主板、显卡之外，技嘉还像大家展示了资料中心Data Center、智慧生活Smart Life及工作站Studio三大主题区的产品与解决方案，而在在现场，技嘉展区的多个解决方案都是由技嘉AERO 15 OLED笔记本作为个人工作站来支撑，表现非常抢眼。



技嘉AERO 15 OLED笔记本亮相

技嘉AERO 15 OLED笔记本展示了15寸和17寸两个版本，技嘉AERO 15 OLED笔记本在机身厚度仅两厘米，重量也在2Kg左右，日常出行放在双肩包内也不会感觉到沉重。而在硬件方面，搭载最新Intel第九代处理器及NVIDIA RTX显示卡，并透过NVIDIA最新释出Studio driver，提供可比拟桌上型电脑的运算力，性能非常强悍。

技嘉AERO 15 OLED笔记本展示了15寸和17寸两个版本，技嘉AERO 15 OLED笔记本在机身厚度仅两厘米，重量也在2Kg左右，日常出行放在双肩包内也不会感觉到沉重。

06 最接地气的8K电视机来了

在大屏趋势下，8K呈现出了快速增长的趋势，一旦4K和8K电视之间的价格差距缩小，购买8K电视的欲望就会极大上升。而8K也已成为三星既QLED之后的又一动向，我们看到三星QLED 8K阵营已经扩容到三大系列共11款新品，定位普通消费群体的Q800系列甚至已经包括55英寸这个其实型号，最接地气的8K电视机要来了？



最接地气的8K电视机来了

QLED 8K所有产品中，Q800系列新增55英寸规格是最令我们眼前一亮的，三星已经将8K超高清基础运用于入门尺寸规格，我们曾经预测65英寸应该是8K超高清技术的门槛，因为更小的尺寸上实现8K分辨率，对制造工艺要求会更高，可能会出现良率偏低导致成本上升的问题，而三星仍然果断下探8K电视尺寸的门槛，看来全面制霸8K电视市场已经成为三星电子未来的重要战略。

通过本次CES期间对三星展台的探访，我们基本对三星电视在2020年的战略部署也有了一个明确的认识。毫无疑问，全新升级并下探至更小尺寸的QLED TV依旧会是三星在2020年的主打产品，此外搭载Micro LED技术的The Wall则成为了三星展示其最新显示成果的利器。当QLED技术与8K走向成熟，三星也进一步奠定了其在彩电领域的霸主地位。

07 微星电竞神器吸睛获创新奖

此次微星获得CES2020创新大奖的产品包括台式主机、显示器、显卡以及笔记本电脑。进入到会场就能看到获得本次CES大奖的产品一字排开，而位于中间部分的则是此次最为吸睛的两款新品——Optix MEG381CQR显示器和Aegis Ti5电竞主机。



现场人气最高的Aegis Ti5

对于现场人气最高的Aegis Ti5，其隶属于“宙斯盾”家族，造型上十分夸张酷炫。最吸引眼球的则是前面板顶部集成的OLED显示显示屏，这块屏幕的意义在于可实时显示运行状态，快速调整模式，据悉Aegis Ti5是目前市场上第一款采用仪表盘设计的主机。

除了外观酷炫，配置上也是十分强大，搭载英特尔第十代i9处理器处理器和NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti独显，最高拥有128GB DDR4-2666MHz内存，除了双路M.2 SSD，还提供一个3.5英寸和双2.5英寸仓位，储存扩展相当丰富。

08 漫步者TWS NB耳机新品引关注

在本届CES 2020展会上，漫步者展示了其旗下新品TWS NB真无线降噪蓝牙耳机。这款耳机采用高通V5.0芯片，支持apt X高清音频解码，且续航能力长达11h+22h（降噪开启则为耳机单次续航5小时）。



漫步者TWS NB

漫步者TWS NB采用高通QCC3026蓝牙5.0芯片组，该芯片组转为Ture Wirless耳机应用设计，在在低功耗运行状态下能够为产品提供优秀的射频稳定性和播放流畅度，同时带来持久的续航能力。

漫步者TWS NB采用金属阳极氧化的充电盒外壳，它不仅耐摔防撞，其曲面边缘的设计能够避免用户受到磕碰。在耳机上，左右两侧分别配有一个功能俺就，用来控制音乐暂停/播放、下一曲以及呼唤语音助手。

09 业界首款8TB移动固态硬盘

此次西部数据就带来了一款非常有突破意义的产品，闪迪8TB移动固态硬盘（样机）。这款产品完美的将消费者的大容量需求实现，在闪存容量实现最大化的同时又结合了精致的工艺设计，这也是业界首款实现如此容量的移动固态硬盘。西部数据也将持续探索存储可能性，走在革命性存储解决方案的前沿。



闪迪 8TB移动固态硬盘（样机）

除了这款业界首款8TB的移动固态硬盘以外，在此次CES展会期间，西部数据也展示了旗下闪迪品牌即将发布新款的双接口闪存盘，可以在智能手机、电脑等设备无缝使用，在容量方面也很有亮点，最高可以达到1TB。

同时，西部数据旗下游戏专用存储品牌WD_BLACK，也带来了搭载USB 3.2接口的WD_BLACK P50游戏专用移动固态硬盘，延续了该品牌系列的强悍表现，高性能、高容量和高可靠性。由此，可以让游戏玩家随时随地即可开黑，不受限制地开启游戏模式。

10 苹果借助CES再谈用户隐私

时隔28年苹果宣布回归CES，却并未在拉斯维加斯公布任何新品，而是通过隐私高级总监简·霍瓦特（Jane Horvath）的发言强调了苹果对于隐私的重视。在CES“首席隐私官圆桌会议：消费者想要什么?”活动上，简·霍瓦特关于“用户隐私”的言论引起热议，她谈到苹果在隐私保护上的严格，“在苹果，隐私的定义工作主要由消费者来主导。”



苹果借助CES再谈用户隐私

在去年的CES上，苹果并未出席却在拉斯维加斯会议中心附近设置了巨型广告牌，来宣传苹果的隐私保护。

很显然对于苹果这样一家软件服务占比越来越高的公司，维持消费者对于其系统安全性稳定性的信心尤为重要，而隐私又是安全问题的重中之重，也就不难解释苹果回归CES后为何要频频强调对于“用户隐私”的重视了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：CES每日看点汇总：超轻超薄可折叠PC将迎来井喷http://news.zol.com.cn/736/7365063.html