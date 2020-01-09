抖音打击黑产封禁账号203万 拦截刷量5.5亿次

中关村在线消息：近日字节跳动安全中心公布了打击黑产专项行动“啄木鸟2019”的打击成果。截止12月31日，“啄木鸟2019”专项打击行动中，封禁涉嫌刷量作弊的违规抖音账号203万，封禁100万粉丝以上抖音账号293个，封禁10万粉丝以上抖音账号4638个，封禁涉嫌黑产带货抖音账号17089个。

同时，行动还举报涉嫌刷粉刷量黑产网站113家，拦截黑产刷量注册抖音账号请求9199万次，拦截黑产刷赞、刷粉类刷量请求5.51亿次。





据介绍，“啄木鸟2019”是字节跳动安全中心2019年10月针对刷量黑产发起的专项打击行动，在为期三个月的行动中，字节跳动安全中心针对从上游的垃圾帐号的恶意注册、中游业务场景中的刷量作弊，到下游的“塑料大V”转化带货等全链条黑产作弊行为，进行了专项打击。

平台内，字节跳动安全中心不断升级风控策略模型，提升基于行为特征、物理特征、内容特征等方面的算法模型+策略识别能力，对违规刷赞、刷粉类请求进行拦截打击，专项打击行动中，已经拦截黑产刷赞、刷粉类刷量请求超过5.51亿次。

平台外，字节跳动安全中心通过主动调查、用户反馈等途径，挖掘发现各类违规提供刷赞、刷粉服务的网站渠道，进行针对性打击，在专项打击行动中，工作组举报了113家涉嫌刷粉刷赞的黑产网站。

在针对上游恶意注册账号、中游刷粉刷赞进行打击的同时，“啄木鸟2019”行动也针对利用刷粉刷赞打造虚假大号、生产“塑料大V”，以及利用这些虚假大号带货的黑产行为进行了打击。

最后在为期三个月的“啄木鸟2019”专项打击行动中，类似这样被封禁的虚假抖音大号，超过100万粉丝以上的293个，超过10万粉丝以上的有4638个。

对于互联网平台来说，哪里有利益，哪里就有黑产。互联网平台与黑产之间的斗争不是一朝一夕就能完成的。字节跳动安全中心负责人称，过去两年，我们打击黑产的工作从未停止过，针对业务全场景中数十种作弊类型，线上已部署了上千种策略和模型实时识别作弊行为，这些风控能力建立之后，也会针对黑产作弊方法更新而进行持续不断的迭代升级。

打击黑产的工作任重道远，字节跳动安全中心负责人表示，“啄木鸟2019”专项打击行动目前已经从专项行动变为日常行动，打击力度会长期维持。后续会持续升级风控策略、风控模型，在当前已经部署的反作弊策略基础上，继续提升对新发作弊类型的针对性处置能力，打击包括刷量作弊在内的各类黑产行为，保障业务生态安全，保护用户体验。

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