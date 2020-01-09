王者荣耀正式服上线注销功能 游戏收益不可返还

中关村在线消息：据《王者荣耀》手游官方消息，今天下午15:30-16:30将对全服进行不停机更新，新版本中将将正式上线账号注销功能。



《王者荣耀》账号注销功能正式上线

据介绍，《王者荣耀》账号注销功能上线后，玩家可通过“设置”中点击“账号注销”按钮，随后会弹出“游戏账号注销功能需要在您当前游戏角色离线时进行，点击确定后将退出登录并前往账号注销”窗口。



注销账号需要满足6项条件

跟随官方介绍即可逐步注销账号，不过想要使用注销账号功能还需要同时满足6项条件，具体如下：

1、账号需要处于安全状态，最近两周内无开启二级密码、免密操作等敏感操作，账号为正常使用中且无被封被盗的风险。

2、游戏收益已结清或得到妥善处理：包括但不限于点券、钻石、金币、道具、会员权益等收益。请妥善处理，若未处理，视为自动放弃。

3、账号无未完成状态的订单：包括充值点券、钻石、金币、购买和消费英雄、皮肤、道具、周边商店等。

4、如存在战队关系、小队关系，需退出战队及保证小队仅有该角色一人。

5、账号无任何纠纷：包括投诉举报、被投诉举报、仲裁、诉讼等纠纷。

6、角色已经离线，且已经退出游戏。

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