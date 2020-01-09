苹果启动iPhone夜间模式摄影大赛 秀出你的作品

为了庆祝新年，苹果近日开启了iPhone摄影大赛，鼓励用户使用iPhone上的“夜间模式”，并邀请用户分享在iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max上用“夜间模式”拍摄的照片。

根据活动描述，即日起至1月30日，苹果将收集由全球各地的用户提交的“夜间模式”摄影作品。选出的一组评委将做出评定，并于3月4日公布五个获奖作品。

获奖作品将通过Apple Newsroom图片库和apple.com/cn加以表彰，还将在数字营销渠道、Apple Store零售店、广告牌或第三方摄影展中使用。

Jude Allen 使用 iPhone 拍摄

iPhone 11机型均配备新的广角摄像头传感器，它拥有100% Focus Pixels，可支持夜间模式，让iPhone在室内或室外都能拍摄出更胜以往的低光照片。此外，全新的超广角摄像头、新一代智能HDR也再度提升了人像照的体验。



Eric Zhang 使用 iPhone 11 Pro Max 的“夜间模式”拍摄

“夜间模式”实用技巧：

“夜间模式”在低光环境下自动开启。如果显示黄色的“夜间模式”图标，表示你正在使用“夜间模式”拍摄。

“夜间模式”会根据场景决定拍摄时长，并在“夜间模式”图标中显示这个时长。你可以轻点“夜间模式”图标，拖动滑块以调整拍摄时长。

如需在深夜环境下延长拍摄时间，可尝试将 iPhone 放置在固定位置或使用三脚架。



Aundre Larrow 使用 iPhone 11 Pro 的“夜间模式”拍摄

注意事项：

微博用户可使用 #用iPhone拍摄# 和 #夜间模式摄影大赛# 标签参加比赛。请在照片说明中标注所使用的机型。你还可选择通过电子邮件提交分辨率最高的照片，并以‘姓_名_夜间模式_iPhone 机型’的文件格式，发送至 shotoniphone@apple.com。照片可以为相机直出、通过 Apple 照片 app 的编辑工具进行编辑或第三方软件编辑的照片。接受提交的时间为：北京时间 1 月 9 日下午 04 时 01 分至 1 月 30 日下午 03 时 59 分。年满 18 岁者方可参加本活动，本次比赛不面向 Apple 员工及其直系亲属开放。

五个获奖作品将在 Apple Newsroom、apple.com.cn、Applea Instagram (@apple)、Apple 微信公众号和 Apple Twitter 账户上公布，还可能在 Apple Store 零售店、广告牌或第三方公开摄影展上使用。获奖者将于 2020 年 3 月 4 日收到通知。

如果选择通过社交媒体提交照片，必须将照片设为公开。不符合参赛资格的提交内容包括：违反或侵犯他人权利 (包括但不限于版权、商标权、隐私权、公众形象权或其他知识产权或民事权利) 的照片；包含色情、裸体、淫秽、暴力或其他令人反感或不恰当内容的照片；或者以任何方式贬损 Apple 或其他任何人或任何一方的照片。

Apple 强烈认同艺术家应当获得报酬，并因将会在 Apple 营销渠道使用这些作品而支付五名获奖摄影师相应的授权费。你保留对自己摄影作品的各项权利；但是一旦提交照片，即表示你授予 Apple 免版税的、全球性的、不可撤销的、非独占的一年期许可，准许 Apple 在 Apple Newsroom、 apple.com.cn、Apple Twitter 账户、Apple Instagram (@apple)、Apple Store 零售店、广告牌、Apple 微信公众号、第三方公开摄影展和任何 Apple 室内陈列中使用、修改、发布、展示和分发此照片，使用此照片创作衍生作品以及复制此照片。任何复制的照片都将包含原作者信息。如果你的照片被选中在市场营销材料中使用，你还同意授予 Apple 在许可有效期内将照片用于商业用途的独家授权。

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