中关村在线消息：近日据韩国 ETNews 消息称，在 CES 2020 的展台上三星公司公布了正在酝酿中的一款完全重新设计的 Galaxy 滑盖原型机。



三星在CES20上公布全新设计的Galaxy滑盖原型机

据了解，按下按钮这款滑盖原型机可将屏幕的多余部分显示出来。得益于柔性屏设计，其屏幕侧边能够自由扩展，轻松从细长的 6 英寸，伸展到宽阔的 8 英寸。

这款原型机采用的是聚酰胺塑料屏幕材质，类似于初代 Galaxy Fold 折叠屏智能机，第二代 Galaxy Fold 可能换用更加防刮、耐用的玻璃材质。

与折叠屏相比，滑盖拉伸的设计难度要高出许多，毕竟前者只需考虑居中对折，而后者必须将其卷曲收纳到外壳中。此外，塑料比超薄玻璃更容易实现弯曲。

此前，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 就曾多次报道过相关专利，预测三星还需要 2~3 年的时间，才会将 Galaxy 滑盖原型机真正推向市场。【7364671】

（文中图片来自互联网）

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