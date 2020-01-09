如果不聊5G和AI，2020年的CES还能看点啥？

诚然，5G和AI是科技产业当之无愧的两大热门主线，自然也是2020年CES的最抢眼的两大趋势性技术。因此，关于5G和AI的相关资讯总是会被过度地广泛传播，从而大量充斥着我们的眼睛和耳朵。难道除了5G和AI，今年的CES就没有其他看点了吗？实则不然！

其实，5G和AI作为底层技术我们理应无法感知，但它们却可以像人类的血液和大脑一样，为科技的发展提供最不可或缺的支持。高谈阔论5G和AI前沿科技的发展大势，这或许有些太过务虚。以最终的产品形态看科技发展新动向，这或许才是CES更大的魅力所在。

科技车展还看CES

在很大程度上，近年来的CES更像是一个“科技车展”，各类所谓“智能汽车”的戏份已经大大超越了传统的科技数码以及家电家具类产品的风头。其实这事不难理解，因为汽车大佬都很有钱，可以“烧”得起最前沿的新技术和新材料，其次汽车工业如今正在从传统的机械面向电子全面转型，一些科技产业的大佬也纷纷觊觎汽车市场这个大蛋糕。



这个盒子里是未来汽车的“大脑”

比如做手机芯片的高通一直在自动驾驶领域潜心研发，在本届CES 2020发布会上，高通正式推出了名为Snapdragon Ride的全新自动驾驶平台，它整合了SoC硬件平台、加速器和自动驾驶软件，希望为新兴汽车制造商提供可扩展的智能化方案。或许要不了多久，你可能就会在大街上看到一台内置“骁龙芯”的汽车了。

随着智能汽车概念的兴起，车载大屏自然也是风生水起。车载“大屏”自然少不了玻璃的覆盖，早在手机领域已经声名大噪的康宁大猩猩如今也在转战汽车市场。康宁推出了汽车专用的内饰玻璃。这些玻璃防眩光和可弯曲，能给驾驶员带来媲美手机触控屏灵敏度的触控操作体验。那么问题来了，玻璃内饰会不会影响安全性呢？



SONY发布“VISION-S”原型车

当然，CES 2020科技车展的最大的意外还是索尼居然也高调宣布进军汽车业了，索尼也在CES 2020发布会上展出了一款名为“VISION-S”原型车。当然索尼应该不会去卖整车，而是这两“VISION-S ”搭载的是一套未来智能汽车的解决方案。据悉整车具备33个传感器，内部仪表盘至中控台为一整块横向显示大屏，内置智能系统模块。

科技以“屏”为本

“科技以大屏为本”，尽管这句耳熟能详的调侃充满了戏谑的色彩，但细细品味下来似乎也有几分道理。不得不说在当前的科技水平之下，无论是手机、电脑、家电、汽车，抑或任何各类形态的智能终端来讲，人们始终跳脱不开通过屏幕实现人机交互的方式。作为全球科技产品的最前沿阵地，CES 2020上的那些“屏”同样不容小觑。



未来科技感十足的“变形屏”应用设计

而谈到屏，我们无法规避的话题就是8K。在CES 2020上，包括创维、索尼、三星等你所有耳熟能详的品牌几乎均发布了最新的旗舰级8K电视，并且搭载了自家的最新黑科技。比如创维搭载升降式AI摄像头，三星强调的是“Infinity Screen ”概念的全面屏技术，边框完全可以忽略不计，而索尼除了继续强化显示效果，还带来了“边框发声”技术。

当然以上这些都是比较常规的屏，CES 2020现场还有很多非常规的变形屏产品令我们眼前一亮。比如LG展示了旗下可折叠屏手机、可变形OLED电视机、透明电视，未来科技驾驶舱等屏幕应用，着实令人眼前一亮。而国产品牌柔宇也在于柔性屏进行了展示，柔宇全球首棵柔性屏科技树“柔树”吸引媒体报道及观众体验，成为CES必去打卡地。



全球最快360Hz刷新率电竞屏亮相CES 2020

除了更大、更清晰、可变形这些趋势之外，屏幕的刷新率也在不断的寻求更高的突破。英伟达在CES 2020会场上正式发布了名为G-Sync Esports Display的电竞显示器，主要是面向高端电竞用户。整个显示器的核心主要还是放在那块专用的G-Sync 芯片上，芯片内置了超频等特性，让显示器可以实现最高360Hz的刷新率。当然，依然是ROG品牌首发。

“颜值即正义”回归

过去的十年可以说是手机引领科技高速发展的十年，尽管手机的性能不断攀升、功耗不断下降，应用场景也发生了翻天覆地的变化，彻底改变了我们的衣食住行。但不得不说过去的十年，也是手机类产品工业设计倒退的十年。你可以说现在都是大屏机有啥可设计的，但越来越多的摄像头早已经让密集恐惧症泛滥，人们对审美一直在处于妥协和倒退。



OnePlus Concept One

在本届CES 2020上，一加手机发布了它成立 6 年后的第一款概念产品，它被的名字叫一加“Concept One”。除了比较高档的皮革设计元素外，这款概念产品最大的特色就是“潜隐式后摄”设计，摄像头在不使用时与玻璃融为一体，并在使用时由黑色变为透明并显现出来，从而解决现在手机后摄越来越多的“密集恐惧症”问题。

当然，你可能并不喜欢一加“Concept One”这样的皮革设计以及色彩风格，但你不得感叹到，终于开始有手机厂商开始重视对工业设计的审美考量，我们终于等到了“颜值即正义”的回归。通过“电致变色玻璃”的运用，堪称新技术解决现实问题的典型案例。或许过去人们也知道如今的手机越来越丑，但只是不得已而为之罢了。



电致变色玻璃可将摄像头完美隐藏

回望多年以前，手机的形态和外观可谓百花齐放，而如今人们早已对千篇一律的外观感到审美疲劳，人们期盼新的创意出现来打破僵局。如今手机也开始趋于“性能饱和”，用户对于“内在”的需求开始朝着“外在”去转移，因此对手机外形必然会更加挑剔~

英特尔的“大”动作

如今的英特尔的业务结构早已经发生了巨大的变化，根据CES 2020现场的展示活动来看，英特尔将继续加强在AI领域做出的努力，尤其是在数据处理部分，这具有极为广阔的应用前景。但我们说好不聊AI，而且英特尔的AI业务可能并非面向更多的普通消费者，或许这跟我们的关联度真的不大。不过除了AI之外，英特尔依然有“大”动作。



英特尔Horseshoe Bend原型机

首先是用户们比较期待的“雅典娜计划”系列产品，英特尔展示了一众的折叠屏笔记本产品，比如有联想 ThinkPad X1 折叠屏、戴尔 Concept Duet 双屏笔记本，三星的 ChromeBook。英特尔自己也开发了一款折叠式笔记本电脑，研发代号为“Horseshoe Bend”。看来折叠屏不仅仅是手机的趋势，将来在PC领域也很有潜力。

英特尔这款“Horseshoe Bend”搭载了最新的Tiger Lake核心，10nm+工艺，其中还整合了Xe 架构核显以及Thunderbolt 4控制器。据悉Thunderbolt 4的传输速度是USB 3的4倍，这或许是未来接口转变的一个信号，并且几乎跟我们每个人都息息相关。



英特尔DG1独立显卡

当然，英特尔目前最受玩家关注的产品当属独立显卡了。在CES现场，英特尔发布了DG1显卡，这款显卡同样采用了 Xe 架构。英特尔在现场演示搭载DG1显卡的笔记本玩《命运 2》效果，从演示来看，虽然没有具体帧数但实际效果也可谓流畅。

以上就位大家总结到这里，其实不仅仅是5G和AI在如今获得广泛关注，很多新材料和新技术的应用也在实实在在的改变科技产业的发展。或许就是在这些不同方向以及不同领域企业的共同努力，才共同构筑了我们今天美好的科技生活。

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