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    丰田CES展前发布会回顾：全力打造智慧城市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月7日消息，今天上午丰田公司在美国召开了CES展前发布会。丰田公司通过这次展前发布会，向我们勾勒了一个智慧城市的蓝图。下面就让我们用一段视频来为大家总结一下此次发布会。

    丰田的这个智慧城市项目名为“Woven City”。丰田希望这个智慧城市通过使用清洁能源、物联网以及AI技术提升人们的幸福感。

    目前，“Woven City”智慧城市项目的场地定在了今年年底就将关闭的丰田汽车日本东富士工厂。这个项目预计将在2021年初开始建设，总面积大约为175英亩。

    丰田CES展前发布会回顾：全力打造智慧城市

    丰田也提到，这座城市的所有基础设施，包括支持日常生活的燃料电池发电等，都将安装在地下。人工智能技术将不再局限于室外通行和与机器人互动，人们可以通过AI来进行身体检查，或者也可以进行更加方便的数据传输。

    丰田CES展前发布会回顾：全力打造智慧城市

    丰田在发布会上一再表示，他们进入智慧城市项目，是希望能够通过从头开始建设城市，来验证技术的易用性。他们希望AI技术可以更好的帮助人们获得优质的生活。AI技术可以非常方便的连接整个城市，包括每一个人。

    （7363224）

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