中关村在线消息：北京时间1月7日消息，据韩国媒体消息，三星公司明年即将推出翻盖的折叠屏新机。这款新机的售价远远低于人们的预期，极有可能不足6000元。不过，韩国媒体也表示，这款可折叠手机并不支持5G。



三星折叠屏新机价格下来了 然而不支持5G

韩国媒体etnews表示，三星Galaxy Fold 2是专门针对LTE 4G网络推出，因此不会支持5G。因此，三星Galaxy Fold 2主要面向中端市场。目前，三星已经在与韩国本土运营商在沟通，希望能够这款手机上市之后能够进一步的铺开。

根据之前的爆料，三星Galaxy Fold 2代采用了类似Moto Razr的折叠方式，整体与前些年的翻盖手机非常相似。其的主屏采用了一块居中挖孔的折叠显示屏，同时在外部的正面还配备了一块尺寸非常小的副屏以显示日期时间等信息。

此外，因当前折叠屏手机采用的塑料保护屏折痕问题严重，三星将会为下一代Galaxy Fold配备一种可折叠的玻璃保护屏，这种材质的外屏可有效减小屏幕折叠产生的折痕，同时也能更好的保护屏幕。

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