中关村在线消息：北京时间1月7日消息，今天上午Redmi K30 5G版正式开售。随后，小米集团董事长兼CEO雷军在微博上表示，Redmi K30 5G版两个小时就全网售罄。下一次预售将会在1月10日上午10点开抢。



Redmi K30 5G版今日开售 两小时全网售罄

Redmi K30 5G版正面采用了一块6.67英寸双挖孔显示屏，屏幕刷新率为120Hz，前置相机为2000万像素+200万像素AI双摄；背部的相机采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距+200万像素景深镜头。

核心方面，Redmi K30 5G版搭载了高通骁龙765G处理器，该芯片中集成了支持双模5G的基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；机身内置4500mAh大容量电池，支持30W疾速闪充，并兼容PD快充协议。

价格方面，Redmi K30 5G 6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+123GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。

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