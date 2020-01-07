外星人推出PC便携游戏机 神似任天堂Switch

中关村在线消息：著名的游戏设备厂商Alienware（外星人）今日在CES 2020展会上带来了一款全新的设备，官方称其为“Alienware UFO”。这是一款便携式的PC游戏机，其外观与任天堂Switch游戏机十分相似。



Alienware UFO游戏机亮相CES

据介绍，Alienware UFO与任天堂Switch采用了类似的可分离手柄设计，且同样在机身背部配备了便携支架。同时，Alienware同样为该设备设计了一款特殊的手柄，可将机身自带的手柄合二为一，从而满足更加复杂的游戏操作。



Alienware UFO外观设计与Switch类似

虽然Alienware UFO外观与Switch类似，但其实两者在设计上的差别十分巨大。该设备该机内置了Windows 10 系统，拥有非常丰富的游戏资源，这一点是相比封闭的Switch无法比拟的。



Alienware UFO可将两块手柄合二为一

目前，Alienware官方还未公布该设备的具体配置。不过根据现场传来的消息，该机可流畅体验《巫师3》、《守望先锋》、《上古卷轴》等游戏，预计性能方面足够令人满意。【7362898】

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