中关村在线消息：近日据悉，英伟达将在20年推出代号为“安培”Ampere的下一代 GPU，如果传闻靠谱，有望在今年下半年见到新品。



英伟达下代Ampere GPU或可提速50%并功耗减半

此前，业内纷纷对新 GPU 的功能展开预测，比如《台北时报》就刊文称，Ampere 的性能和能耗都有实质性的改善。元大证券投资咨询公司的一份报告指出，Ampere GPU 有望较当前的“图灵”Turing架构性能增加 50%，同时功耗减半。

此巨大的提升相当于每瓦性能增至 3 倍，得益于 Ampere 架构和 7nm 制程相较于 Turing 的 12nm 工艺。

但性能提升的确切位置，目前仍有待观察，鉴于英伟达在 20 系列 RTX 独显上大力推动光线追踪技术，新一代 30 系列显卡有望继续在 RT 内核上做文章。

如能够朝着正确的方向去发展，其整体性能应该也会得到相应的提升，为用户带来极其渴望的 4K @ 60 体验。

据元大证券的文章，深入分析了新一代显卡对台湾地区诸多 PC 组件制造商的影响。在经历了去年的销售疲软之后，其预计销售会出现反弹，利好于微星、技嘉、华硕等板卡厂商。

据了解，与游戏相关的销售额，占微星总营收的 60% 左右，技嘉和华硕则是在 30% 左右。此外 Tom's Hardware 指出，英伟达或在七月份的 SIGGRAPH 大会上宣布 Ampere 的候选产品。【7362681】

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