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    Xbox Series X亮相AMD发布会？AMD称图源非官方

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月7日消息，今天CES2020正式拉开了帷幕，AMD公司也发布了多款新处理器。就在AMD的宣传视频中，人们意外发现了此前已经公布了外形的Xbox Series X。随后，AMD官方表示，宣传视频中的Xbox Series X外形并非来自微软官方。

    Xbox Series X亮相AMD发布会？图源非官方
    Xbox Series X亮相AMD发布会？AMD称图源非官方

    AMD发言人表示，AMD在CES 2020新闻发布会上使用的Xbox Series X图像并不是来自微软官方，这张图片不能准确代表即将到来的游戏主机的设计或功能。据了解，这张图片是来自TurboSquid.com。

    此前外媒Digital Foundry分析称，该设备的GPU性能将比AMD当前任何一款显卡都强。微软Xbox Series X的GPU频率将比当先市面上基于AMD Navi的GPU更高。同时，该设备的GPU的浮点性能达到了12T，这也是新的7nm制造工艺的一项重大成就。

    （本文图片来自互联网）

    （7362670）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Xbox Series X亮相AMD发布会？AMD称图源非官方http://news.zol.com.cn/736/7362670.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7362670.html report 690 中关村在线消息：北京时间1月7日消息，今天CES2020正式拉开了帷幕，AMD公司也发布了多款新处理器。就在AMD的宣传视频中，人们意外发现了此前已经公布了外形的Xbox Series X。随后，AMD官方表示，宣传视频中的Xbox Series X外形并非来自微软官方。Xbox Series X亮相AMD发...
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