早报：AMD发布全新处理器 高通自动驾驶平台公开

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高通今天凌晨召开了CES展前发布会，正式发布了全新的自动驾驶平台。

高通推出自动驾驶计算系统 三年后上路



高通公司今天凌晨召开了CES展前发布会，宣布将推出一个用于自动驾驶汽车的计算系统，旨在处理从车道控制到全自动驾驶的一切功能，目标是在2023年上路。这个系统名为Snapdragon Ride，标志着高通首次推出一个完整系统来为自动驾驶汽车提供支持。 AMD今天凌晨也召开了CES展前发布会，自然他们也公开了全新的处理器。 AMD正式发布R7 4800U处理器 8核16线程

北京时间今天早上六点，AMD 在CES发布会开门见山地推出了7nm锐龙移动处理器，第一款产品就是R7 4800U，8核16线程，Cinebench R20超10nm i7 90%。AMD R7 4800U为zen 2架构，8核16线程，主频1.8GHz，加速频率可达4.2GHz，核显为8组核心，TDP为15W。 三星今天公布了全新的ChromBook，最大的卖点就是那块4K OLED屏幕。 三星推出新款ChromeBook 厚度不足1厘米

今天上午，三星公司正式推出了Galaxy Chromebook。Galaxy Chromebook搭载了一块13.3英寸的4K AMOLED显示屏，CPU为英特尔第10代Core-i5处理器，机身有用于解锁的指纹传感器，配备了两个USB-C端口，整体的机身厚度不到10毫米。三星Galaxy Chromebook将于第一季度上市，起价999美元，约合人民币7000元。









人们一直在期待任天堂Switch的性能升级版，这款主机似乎离我们不远了。

传任天堂今年中推出新款Switch 采用金属外壳





据DIGITIMES援引供应链消息，任天堂将在2020年中推出新款Switch游戏主机。除了处理器效能将进一步提升外，新款Switch的外壳将由原本的塑胶材质“大幅改为”镁铝合金压铸，增强金属感。

iPhone今年将支持5G是一个公开的秘密，但似乎还有一些不足。



今年iPhone能用上5G 但不支持毫米波





近日Susquehanna分析师发表的一份报告称，苹果将在2020年只推出兼容sub-6 GHz的5G手机，支持mmWave毫米波的型号可能要到2021年才能小批量生产。通常来说，mmWave具有更高的速度，可能超过1 Gbps。但是，它的覆盖范围要小得多。

惠普的收购案，近期有了新进展。

施乐获240亿美元融资 以推进收购惠普





据外媒报道，施乐控股周一表示，已从花旗集团、瑞穗证券和美国银行获得240亿美元的融资，计划出价335亿美元收购惠普公司。2019年11月，施乐提出了以现金加股票方式收购惠普，但被惠普拒绝了。



鉴于2019年的好成绩，小米奖励了员工超过5亿港元的股票。

小米奖励数千员工股票 价值5亿港元





昨天晚间，小米集团在港交所公告：董事会于2020年1月6日根据股份奖励计划，奖励4892.6万股给1646名选定参与者，授出奖励当日的股份收市价为10.98港元。授出奖励当日的股份收市价为10.98港元。以此计算，4892.6万股股票总价值5.37亿港元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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