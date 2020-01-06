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    波音737MAX再现致命缺陷 可能导致短路坠毁

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月6日消息，波音737MAX去年让波音公司的市值缩水严重，而这架飞机所带来的影响似乎还在继续。近期一些媒体表示，波音737 MAX机型除了软件安全问题之外，又发现了一些新问题。

    波音737MAX再现致命缺陷 可能导致短路坠毁
    波音737MAX再现致命缺陷 可能导致短路坠毁

    测试人员表示，他们最近发现的最大的问题，是之前从未报告过的关于控制737 MAX机尾的线路问题。这其中两个重要的线路距离太近，极有可能造成短路。如果飞行员在飞行途中注意不及时，很有可能面临短路的风险。

    上个月的时候，波音公司CEO丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）已正式辞职，公司任命大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）为新任CEO，而劳伦斯·凯尔纳（Lawrence Kellner）出任董事会主席。

    波音公司在一份公开的声明中表示，“公司必须更换领导层才能恢复（公众）对公司的信任，因为公司正在努力修复与监管机构、客户和所有其他利益相关者之间的关系。”

    （本文图片来自互联网）

    （7361720）


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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7361720.html report 780 中关村在线消息：北京时间1月6日消息，波音737MAX去年让波音公司的市值缩水严重，而这架飞机所带来的影响似乎还在继续。近期一些媒体表示，波音737 MAX机型除了软件安全问题之外，又发现了一些新问题。波音737MAX再现致命缺陷 可能导致短路坠毁测试人员表示，他们最近发...
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