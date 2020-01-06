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    宏碁新款ConceptD 7Ezel笔记本：可5种使用模式

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，在CES 2020展会上，宏碁发布了一款全新的ConceptD系列笔记本——ConceptD 7 Ezel。

    宏碁新款ConceptD 7Ezel笔记本：可5种使用模式
    宏碁新款ConceptD 7Ezel笔记本：可5种使用模式

    ConceptD 7 Ezel最大的特色是其铰链设计，简单来说，其造型类似于一款拥有固定键盘的Surface Pro，A面分为了2部分，一分部为屏幕，一部分为可以360°旋转的铰链与支架。有外媒这样形容它：可携带的Surface Studio，可谓非常贴切。

    因这个特殊的铰链存在，ConceptD 7 Ezel支持5种使用模式，同时电脑也附送了Wacom EMR手写笔。

    ConceptD 7 Ezel搭载了十代酷睿移动标压系列处理器，NVIDIA GeForce RTX GPU，32GB内存与2TB PCIe SSD，非常强悍。

    ConceptD 7 Ezel搭载了一块15寸（也有17吋可选），4K（3840 x 2160分辨率）IPS屏幕，支持触控，并且经过校准。

    15寸ConceptD 7 Ezel起售价为2699美元，约合人民币1.8万，预计6月份上市，17吋ConceptD 7 Ezel Pro售价3099美元，约合人民币2.1万，预计7月份上市。【7361460】

    （文中图片来自互联网）

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