晚报：工信部回应4G网速变慢 特斯拉宣布降价

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

工信部回应4G网速变慢：近期整体保持稳定





针对网友反映的4G手机网速下降问题，工信部作出了正式回应。工信部通过综合多个渠道检测数据分析称：“总体来看，近期全国4G网速整体保持稳定，但可能存在个别区域、某些时段下降的情况。主要原因是：4G用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配。”

Z点评：笔者体感4G速度也并没有什么浮动。

苹果确认参加CES2020 HomeKit是宣传重点





据国外媒体MacRumors报道，苹果今年将继续参加于拉斯维加斯举行的年度消费电子展（CES）。不过与去年相同，苹果并不会在这次CES发布硬件产品，今年他们的宣传重点是智能家居软件HomeKit。

Z点评：苹果很早就提出了HomeKit的概念，但在智能家居方面却并没有走在前面，需要发力了。

三星确认Galaxy Tab S6 5G平板今年Q1上线





前段时间，有消息称三星将会推出支持5G网络的Galaxy Tab S6 5G平板。据近日外媒报道，三星官方已经确认了该产品的存在，并透露该机将在今年的第一季度正式上线。

Z点评：这有可能成为第一款支持5G网络的平板电脑。

小米10配置曝光 90Hz刷新率+后置6400万四摄





有外媒曝光了部分小米10手机的参数信息，报道称小米10正面将采用一块6.5英寸OLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz；搭载骁龙865处理器，支持SA/NSA双模5G网络；后置相机将采用四摄方案，其中主摄为6400万像素索尼IMX686传感器，副摄为2000万像素超广角+1200万像素长焦+500万像素景深镜头。

Z点评：只看这些参数并没有特别吸引人的点，期待看到创新的技术。

微信/银联/各银行App将全面贯通 可互相扫码支付





中国银联和腾讯旗下财付通公司就条码支付互联互通达成合作，双方将共同建立条码支付网络，连通各App的条码支付服务。这意味着用户以后可以通过一个平台解决大多数支付场景。

Z点评：这可真是一件利民的大好事。



特斯拉宣布降价：国产Model 3降至29.9万元





据特斯拉中国官网显示，今日由上海工厂生产的国产Model 3车型正式调价，Model 3标准续航升级版车型由此前的35.58万元降为29.905万元。

此次调价只针对中国市场的国产车型。主要原因是近日工信部公布的资料显示，由特斯拉上海超级工厂生产的国产Model 3车型将会免除车辆购置税费用。

Z点评：这一来对国内竞品压力有点大了。

工信部官宣：今年将形成6G总体发展思路





工信部信息通信发展司司长闻库在接受采访时表示，2020年有关6G技术的研发需要进一步推进，需要形成6G总体发展思路。此前，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

Z点评：在通信技术上时刻保持领先。

上海/杭州等8城将上线滴滴顺风车试运营





今天上午，滴滴出行顺风车业务宣布将于1月6日上午9:00起，在杭州、宁波、上海、金华、中山、南宁、惠州、石家庄8个城市上线试运营。

此次顺风车试运营依然维持之前的规定，对所有顺风车用户提供服务时间均调整为5:00-20:00，无论男女一律晚8点停止服务。同时，仅在市内（50公里以内）的范围内提供服务，且不收取信息服务费。

Z点评：安全谨慎是目前顺风车最要关注的重点。（7360734）

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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