中关村在线消息：北京时间1月3日消息，此前曾有消息显示，诺基亚将在今年推出全新的旗舰机诺基亚9.1。据知情人士爆料，这款旗舰机的名称很有可能改为诺基亚9.2，搭载骁龙865处理器，同时产品的发布会也将延期到秋季。



传诺基亚9.2旗舰延期秋季发布 将搭载骁龙865

此前的消息都纷纷表示，诺基亚9.1将会采用骁龙855 Plus处理器，现在如果想要替换成骁龙865，那么势必要造成推出的延迟。这名知情人士此前曾准确爆料了诺基亚9 PureView在2019年而不是2018年推出的消息。

此前，HMD Global首席产品官Juho Sarvikas在高通骁龙技术峰会上正式宣布，诺基亚将于2020年推出首款5G手机，搭载骁龙765处理器，诺基亚将会把这款手机打造为超值5G旗舰。

Juho Sarvikas表示，诺基亚这款手机将会采用PureDisplay无边框全面屏，相机方面将配备由蔡司提供技术支持、可拍摄UHD 4K视频的模组。

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