中关村在线消息：据悉，OPPO、小米和vivo三家国内手机厂商宣布成立互传联盟，以解决Android阵营中不同品牌手机不能互相传输文件的问题。











OPPO、小米、VIVO联盟 手机之间能高速互传文件

运行互传功能之后，在不需要额外应用、也不需要蜂窝网络或者互联网连接的情况下三家品牌手机用户可以自由传输图片、文件、歌曲、安装文件、视频文件，甚至是文件夹。



此功能在国内取得成功之后，互传联盟现在开始走出国门，迈向全球。

据悉该联盟在海外市场的名称叫做Peer-to-Peer Transmission Alliance，三家厂商所用的传输标准名为“移动点对点快速传输协议”，英文名为 Mobile Direct Fast Exchange。

这项协议是基于 WiFi P2P 传输和蓝牙 BLE 广播实现搜寻和传输，继而为用户提供跨平台、高速、稳定和0流量的本地文件快传体验。

该协议可支持包括图片、音乐、文档、视频、压缩包等规格的文件互传，最高速度可达到每秒 20MB。用户在使用该功能时，无需另外安装 App，在双方打开 WiFi 和蓝牙功能后，点所需传输文件即可进行搜索联系人并选择发送。【7360287】

（文中图片来自互联网）

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