早报：传Galaxy直接进入S20系列 今年6款iPhone？

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三星Galaxy S11取消了？别急，往下看。

传三星Galaxy S11更名 直接进入S20时代





图腾信息官方微博发文称，三星今年春季S系列旗舰机，已确认命名为“S20”系列。图腾信息是三星最大的智能产品、配件销售代理以及售后服务商，可信度还是颇高的。

之前也有配件商透露，Galaxy S20系列将包含Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra三款机型。考虑到今年是2020年，三星选择直接启用S20系列也是合情合理的。

下面仍是一条手机方面的新闻。

realme X50 5G超广角拍摄样张曝光





realme将于下周发布新机realme X50 5G，现在realme CMO徐起在微博提前放出了该机的超广角拍摄样张。

据悉，realme X50 5G采用后置四摄方案，规格分别为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头，支持5倍光学变焦、EIS视频超级防抖和超广角极限防抖等技术。

照片拍得好也需要好的显示设备来展现，下面来看一款显示器新品。。

外星人发布Alienware 25游戏IPS显示器





Alienware正式发布Alienware 25游戏显示器AW2521HF，采用25英寸IPS面板，分辨率为1920x1080，支持240Hz超高刷新率，1ms快速响应时间。此外，该显示器支持sRGB色域的99%覆盖率和宽视角，兼容AMD Radeon FreeSync和Nvidia G-Sync。

Alienware 25将于2020年3月11日发售，售价为499.99美元起。

说完外星人，顺便来看看戴尔，下面这条真不错。

戴尔将发布软件允许iPhone投屏至电脑上





戴尔宣布将发布一款软件，能让用户在戴尔笔记本电脑上显示iPhone屏幕内容，同时还允许戴尔用户将照片、视频和其他文件从iPhone拖拽到PC上。

据悉，运行Windows 10的DELL XPS、Inspiron、Vostro和Alienware系列笔记本电脑都将支持这项新功能。

既然提到iPhone了，那不妨看看下面这条新闻吧。

台湾供应链：苹果今年要发6款iPhone





据台湾媒体报道，有供应链方面的消息称，苹果将于今年推出6款iPhone手机，其中两款仍将采用LCD屏幕。该消息称：“苹果2020年最多将推出6款iPhone手机，其中四款使用用OLED屏幕，另外两款则选择使用LCD屏幕。”

下面来感受一下基建狂魔的霸气。

中国铁路2019成绩单 直指川藏高铁





中国国家铁路集团有限公司发布2019年成绩单，指出全面规划建设川藏铁路是国家大事、民族大计。据悉，在2019年12月底宁夏高铁开通之后，全国32个省市自治区中只剩下西藏还没有高铁了。

数据显示，中国2019年全年新线开通超过7000公里，其中高铁新线突破4000公里。年内累计发送旅客356139.7万人次，累计发送货物341625.4万吨；单日旅客发送量最高达1713.3万人次，单日装车首次突破17万车。

看来新的一年并没有给暴风带来新的面貌。

暴风集团再发提示性公告：公司主营业务停顿





暴风集团发布公告称，因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈，截至公告披露日，合作事项尚未有明确结果。公司的主要业务仍然处于停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7360141）

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