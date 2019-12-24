中关村在线消息：北京时间12月24日消息，近日一些心细的网友在Apple Support官方Twitter账号上发现了一些变化。苹果已经换上了圣诞的封面图。这张新的封面图中，新的iPhone似乎没有刘海屏，这似乎意味着苹果将推出新机。



苹果官方推特立功了 暗示推出无刘海iPhone

从细节上不难看出，宣传华中的两名模特手持的iPhone都没有刘海。尽管有些网友认为这样的情况很有可能是反光或者故意PS，不过鉴于过去苹果从没有对宣传图动过手脚，所以很有可能明年的春季，我们就将迎来全新的iPhone手机。



此前有媒体援引自上游产业链消息称，苹果将改变现有iPhone的发布周期，即调整为上半年发布两款新iPhone，下半年发布另外两款。调整产品方向的周期变短是为了快速响应市场反馈。

产业链消息人士透露，明年苹果将会推出4款5G手机。在苹果规划的四款新iPhone中，都将使用高通基带，型号预计是X55，支持SA和NSA双模。在这之前天风国际分析师郭明錤曾预测，苹果明年发布的四款新机，将包含5.4英寸的iPhone，两部6.1英寸的iPhone和一款6.7英寸的iPhone，其中两个高端型号(6.1英寸版，6.7英版)包括毫米波支持，三摄像头系统和3D镜头，更低端的型号将仅支持速度更慢的Sub-6GHz 5G标准，双摄像头，也没有3D镜头。

除了上述四款新机外，苹果明年可能还会有入门的iPhone SE2要发布，时间是2020年3月份左右。

至于售价方面，产业链在最新消息中提到，加入了对5G网络的支持后苹果新iPhone的售价也将会上涨。其中最贵型号将会超过13000元。

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