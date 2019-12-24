中关村在线消息：援引自外媒报道，今日华为法国官方推特账号暗示，“华为将会是第一个发布配备石墨烯电池的高端智能手机制造商，石墨烯电池将带来更持久的续航及更快的充电速度”。该消息发布后不禁让人联想，即将在明年发布的华为旗舰手机P40系列或将搭载石墨烯电池。



官方暗示华为P40Pro或配石墨烯电池 支持50W快充

具体报道称，有外媒记者援引爆料者@Yash Raj Chaudhary发消息称，华为将成为第一家发布配备石墨烯电池智能手机的厂商，预计有可能与华为P40系列联袂登场。随后华为法国推特转发了这篇文章，并突出了提到了可在45分钟充满电池这一特性，似乎是在暗示华为P40 Pro有可能首发石墨烯电池技术。

不过目前，在华为法国官方推特上已经找不到，这篇文章转载以及评论。

据了解，华为手机将会搭载石墨烯技术电池的消息已经传过很多次。早前新加坡《联合早报》曾经报道，华为下代旗舰将会配备石墨烯电池。为此华为官方曾回应称，对于市场传闻公司不予置评。

至于华为P40系列的传闻也已经传了许久。综合早前消息，华为P40 Pro将配6.5英寸OLED瀑布屏，具备2K分辨率和120Hz刷新率，屏占比更是高达98%；搭载有徕卡认证后置五摄，即6400万像素主摄、2000万像素超广角、1200万像素潜望镜远摄镜头，微距镜头和ToF相机。

另外，华为P40 Pro还将配备5000毫安时石墨烯电池，而且还支持全新的50w超级快充技术。

至于发布日期，早前华为余承东此前在接受法国媒体采访时曾透露，华为P40系列将于明年三月份发布。【7353167】

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