腾讯新闻哥为《中国人不配拥有精神生活！》一文道歉

中关村在线消息：近日，腾讯和爱奇艺两大视频平台因推出网剧《庆余年》超前点播服务引热议。上周五，腾讯新闻旗下《新闻哥》栏目对此事发表《中国人不配拥有精神生活！不配！》一文，文中存在诸多过激言论引发广泛争议，今天凌晨该栏目正式发文道歉。



腾讯《新闻哥》正式道歉

据了解，腾讯《新闻哥》曾在文中表示，“你去吃饭，三荤两素比两荤一素贵点，你会骂吗？再说了，不付费就不付费，又没人逼你”、“最让哥恶心的是，有人公然宣扬盗版”、“《庆余年》VVip这事，嫌50块钱太贵是假，1分钱都不想花是真”、“好内容怎么就不能收费了？内容创作的人就活该穷死吗”。



腾讯《新闻哥》称“中国人不配拥有精神生活”

《新闻哥》在文章最后总结后总结称：“这，就是中国内容市场的现状。这，就是中国人根本不配拥有精神生活的现实！说到底，中国人不配。”

今日凌晨，腾讯《新闻哥》栏目正式发布道歉声明，宣布即日起撤换公众号当值负责人，并对本文相关编辑进行停职处理。同时优化完善公众号的编审流程，确保此类事件不再发生。并表示团队全员将深刻反省、以此为戒，不辜负大家的期望。【7352308】

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