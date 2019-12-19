腾讯因超前点播遭起诉 被要求赔偿500元

中关村在线消息：近日，腾讯和爱奇艺两大视频平台因推出网剧《庆余年》超前点播服务引热议。据法律博主@逻格斯logics微博消息，他本人已经起诉腾讯，并要求腾讯视频方面赔偿经济损失500元。



腾讯因超前点播服务被起诉

据了解，超前点播服务是在用户开通了VIP会员的基础之上，依然需要通过3元/1集或者50元始终多看6集的方式付费观看剧集，可以享受比其他VIP用户多看6集、比普通用户多看12集的特权。但此举措被网友强烈谴责，央视网也发文称平台“吃相难看”。



起诉人称腾讯的服务条款不公平

这位起诉腾讯的法律博主表示：“这样明显不公平、不合理的条款，激起了社会大众的愤怒，只换来腾讯公司轻飘飘的一句话：对会员消费心理把握不够体贴。由此可见，鹅厂认为拔鹅毛是没错的，错就错在让鹅叫了出来。”

他强调道：“一两百块钱事小，但这样不合理的条款，不应该日复一日地持续下去。我正式宣布将通过法律途径维护自己的合法权益，不仅为了我自己，也为了广大消费者。我希望由法庭来做终极的裁决，在法律的框架内，推动影视服务市场公平有序地发展。”【7350169】

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