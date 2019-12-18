支付宝：商业支付2.0升级 将试行数字化经营激励政策

中关村在线消息：今日阿里巴巴ONE商业大会上，支付宝行业支付事业部总经理叶国晖表示，围绕商家数字化经营升级，支付宝将联动阿里生态为商家提供更多生态激励与政策引导。

移动支付发展进入第八个年头，相较于过去单纯地支付连接与功能叠加，叶国晖认为“商业支付2.0”呈现出三大特征：商业支付从交易终点升级到数字化经营起点、商家私域流量从社交等泛场景聚焦到商业场景、支付服务商主营范围从支付连接逐步转移到增值服务。



支付宝行业支付事业部总经理叶国晖

开放生态：从支付宝到阿里经济体

叶国晖认为，这种转变也对平台开放提出了更高要求，不只是提供产品、能力和工具，而是为商家全链路经营提供更多助力。他说：“今天支付宝是阿里商业操作系统重要的线下入口之一，商家以支付宝小程序为载体，可以在大阿里生态中找到新增长点”。

餐饮品牌汉堡王通过支付宝小程序打造自运营阵地，服务在阿里多端透传，实现了到店、到家场景的全覆盖。在今年双11，汉堡王在支付宝、饿了么、口碑三端联动，2小时内交易额打破去年双11全天峰值，新客增长超100%。



汉堡王大中华区CEO Ekrem Ozer在会上表示，移动支付和小程序解决了餐饮场景线下数字化的难题，汉堡王在中国区的飞速增长，与“支付后”的精细化运营，以及与阿里巴巴平台的深入合作密切相关。

据了解，目前支付宝小程序已与淘宝、天猫、钉钉、高德、盒马等打通。数据显示，今年9月支付宝与天猫旗舰店2.0打通，推出轻店小程序以来，品牌商家通过小程序单店营收平均提升8%-10%。

运营模式：自运营与平台运营结合

而商家开通小程序、建立自有阵地后，如何有效实现流量和用户增长？叶国晖认为，需要把商家自运营与平台运营有机结合起来，这也是阿里巴巴对比其他平台的差异化优势，“支付宝联合阿里经济体提供了不同场景的中心化入口及精准的商业流量，商家利用IoT、卡券、会员等工具在自有小程序阵地上拉新、促活、提升复购，从而实现可持续的自运营”。

据零售品牌卜蜂莲花介绍，在今年的天猫双11期间，通过支付宝端的运营活动，新增接近5万名会员，是传统会员招募效率的2倍，20天内消费者平均到店3.9次，人均消费额达到日常整体水平的2倍。

卜蜂莲花市场部高级总监袁林化表示，IoT技术是商业支付2.0时代商家不可缺少的经营阵地，这种自助式体验可以提高经营效率和信息化水平，更能实现商业升级。“我们希望结合每一次平台活动和后续自运营，实现良性的增长”。

而为了进一步强化平台运营对商家自运营助力，支付宝方面还透露，将面向快消、餐饮行业商家，试点数字化经营积分兑换支付宝端内流量的激励政策。对于在快消行业推动数字化经营工具的服务商伙伴，支付宝也将给予更多返佣激励。此外，据了解，近期支付宝还对餐饮、酒旅等行业进行了政策升级。如在餐饮行业，将支付宝扫码点餐与蚂蚁森林绿色能量结合，并给予政策扶持，鼓励餐饮商家及服务商共同为消费者提供环保绿色的无纸化点单服务。

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