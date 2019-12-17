三星Galaxy Note 10 Lite再获认证 明年年初发布

中关村在线消息：上周，有外媒报道称，三星Galaxy Note 10 Lite已经通过了BIS和FCC认证，这意味着该机将会很快正式推出市场。



三星Galaxy Note 10 Lite或即将上市

据之前的爆料显示，三星Galaxy Note 10 Lite正面将会采用一块6.5~6.7英寸的挖孔显示屏，前摄开孔方案与Note 10类似；该机的机身尺寸为163.9×76×8.6 mm，背部采用三摄方案，具体规格并未有消息流传。



三星Galaxy Note10 Lite将配备S Pen手写笔

核心方面，三星Galaxy Note 10 Lite将搭载三星自家的Exynos 9810处理器，配备6GB+128GB/256GB两种存储组合，预装Android 10 操作系统，Geekbench跑分单核成绩为667分，多核成绩为2030分。

其他方面，有消息显示三星将会为这款机型配备一根具有蓝牙功能的S Pen手写笔。【7348618】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Note 10 Lite再获认证 明年年初发布http://news.zol.com.cn/734/7348618.html