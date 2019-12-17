中关村在线消息：北京时间12月17日消息，上周五微软在The Game Awards 2019上正式公开了他们下世代新主机“Xbox Series X”。当时，人们就已经对微软的这个命名感到困惑。本周Business Insider刊文表示，微软下世代新主机的名称，其实叫Xbox。



Xbox Series X只是代号 微软下代主机就叫Xbox

Business Insider表示，在The Game Awards 2019大会现场的PPT中，“THE NEW”很小，其后是大写字母的“XBOX”，然后是下面的中号字母的“SERIES X”。微软方面则向Business Insider提到，他们下世代主机名称就是Xbox。

从官方公布的照片来看，Xbox Series X采用了一种类似长方体的造型，整体外观与PC主机十分相似。该机的顶部为一块凹陷形态的散热口，电源按钮放置在正面左上角，与Xbox Logo融为一体，下方的左右两边分布着光驱键/光驱位和一个标准USB接口。

据介绍，Xbox Series X将搭载基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的定制版CPU，配备速度更快的SSD固态硬盘，支持8K游戏、120 fps最高帧率，同时还支持光线追踪和可变刷新率。

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