    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文

    Xbox Series X只是代号 微软下代主机就叫Xbox

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月17日消息，上周五微软在The Game Awards 2019上正式公开了他们下世代新主机“Xbox Series X”。当时，人们就已经对微软的这个命名感到困惑。本周Business Insider刊文表示，微软下世代新主机的名称，其实叫Xbox。

    Xbox Series X只是代号 微软下代主机就叫Xbox
    Xbox Series X只是代号 微软下代主机就叫Xbox

    Business Insider表示，在The Game Awards 2019大会现场的PPT中，“THE NEW”很小，其后是大写字母的“XBOX”，然后是下面的中号字母的“SERIES X”。微软方面则向Business Insider提到，他们下世代主机名称就是Xbox。

    从官方公布的照片来看，Xbox Series X采用了一种类似长方体的造型，整体外观与PC主机十分相似。该机的顶部为一块凹陷形态的散热口，电源按钮放置在正面左上角，与Xbox Logo融为一体，下方的左右两边分布着光驱键/光驱位和一个标准USB接口。

    据介绍，Xbox Series X将搭载基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的定制版CPU，配备速度更快的SSD固态硬盘，支持8K游戏、120 fps最高帧率，同时还支持光线追踪和可变刷新率。

    （本文图片来自互联网）

    （7348598）


    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Xbox Series X只是代号 微软下代主机就叫Xboxhttp://news.zol.com.cn/734/7348598.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7348598.html report 882 中关村在线消息：北京时间12月17日消息，上周五微软在The Game Awards 2019上正式公开了他们下世代新主机“Xbox Series X”。当时，人们就已经对微软的这个命名感到困惑。本周Business Insider刊文表示，微软下世代新主机的名称，其实叫Xbox。Xbox Series X只是代号 微软...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错