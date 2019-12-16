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    vivo X30 5G正式发布:首发三星Exynos980处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日vivo举办新品发布会，正式推出了X30系列手机。该机将全系首发搭载三星Exynos 980处理器，支持NSA和SA 5G双模。

    vivo X30 5G正式发布:首发

    vivo介绍，X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，而Exynos 980采用的是最新的A77架构，相比上一代的A76性能提升20% 。

    与此同时，vivo X30支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。

    vivo X30 5G正式发布:首发

    影像能力方面，vivo X30系列采用了后置四摄方案，分别搭载6400万超清主摄，拥有广泛适用性及优秀的夜景表现；800万像素的广角微距镜头，以及1300万像素潜望式超远摄方案，和一颗定制的50mm焦段专业人像镜头，拥有F2.0大光圈，搭配拥有最高3200万像素的三星GD1传感器。

    vivo X30 5G正式发布:首发

    可以说，vivo X30系列再一步手机上集合了所有相机上的焦段。即长焦135mm焦段、人像拍摄鲜活灵动的50mm焦段、具备广泛适用性的26mm焦段以及带来广阔视野的16mm焦段。

    其他方面，vivo X30系列采用4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge的黄金组合。

    目前发布会还在进行中，详情请点击：http://mobile.zol.com.cn/734/7344339.html

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X30 5G正式发布:首发三星Exynos980处理器http://news.zol.com.cn/734/7348172.html

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