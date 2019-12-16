中关村在线消息：近日据悉，据授予OPPO的世界知识产权局专利档案中发现了一种新的低端型号，这表明OPPO推出的入门级手机显示屏上也会有打孔相机。



专利图泄露OPPO入门级智能手机将含打孔摄像头

OPPO专利没有明确提及任何有关廉价智能手机的内容，但这些草图似乎显示了新机会配备物理指纹扫描仪，更重要的这台设备依然采用microUSB端口。

随着智能手机领域设备趋势的发展，几乎所有中端和高端产品都开始具有USB-C端口，并且大多数情况下也都具有显示屏内指纹扫描器，所以这台专利图中的设备无疑是面向低端的机型。

OPPO确实在这种设备上继续其计划，它将成为第一款带有打孔前置摄像头的廉价智能手机。 到目前为止，各大手机厂商首选采用各种形式的水滴槽或弹出式摄像头机构。

关于这台OPPO预算级手机的细节我们对它知之甚少，能够了解到的细节还包括音量和电源按钮放在左边、背部可能用来部署四摄像头模块的切口，以及用于LED闪光灯模块的插槽。与最新款的智能手机相反，在这台设备底部还可以看到3.5毫米音频端口。【7347424 】

（文中图片来自互联网）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：专利图泄露OPPO入门级智能手机将含打孔摄像头http://news.zol.com.cn/734/7347424.html